"Липецкие зори-2019": яркие фотозоны,поздравление Деда Мороза и сюрприз от директоров школ

Событие, которого ждут с нетерпением все школьники. 11 лет учебы и один вечер, чтобы вспомнить все хорошее. Поблагодарить учителей и провести заключительную ночь в стенах школы. В минувший вторник, 25 июня, в Липецке состоялся выпускной. Более 2,5 тыс. липчан покинули свои учебные заведения. И вошли во взрослую жизнь.

"Липецкие зори-2019": выпускники зажигают.

По традиции, на Соборной площади прошел праздник выпускников «Липецкие зори». Девушки в красивых платьях и парни в костюмах начали собираться на площадке за час до основной программы. Там развернулись фотозоны, телезоны, где выпускники фотографировались и передавали приветы своим одноклассникам и учителям. На площади даже поставили большую шахматную доску, где можно было поиграть, самому переставляя объемные фигуры.

Поздравить липчан пришел врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина.

- Дорогие друзья! Я очень рад быть сегодня с вами, - обратился к выпускникам Игорь Артамонов. - Прекрасный день, когда позади остается волшебное прошлое, а впереди ждет прекрасное неизведанное. Хочу пожелать вам счастья в этом. Кто-то завтра уедет из Липецка в Москву, Санкт-Петербург. Кто-то останется и поступит в липецкие ВУЗы. Но это уже будет другая, взрослая жизнь. И я хочу, чтобы вы в ней состоялись. И я искренне верю, что липчане нигде не подведут. Успехов вам в этой новой прекрасной жизни!

"Липецкие зори-2019: веселый выпускной на Соборной площади.

Евгения Уваркина напомнила школьникам, как много для них сделали их родители и учителя. И посоветовала чаще благодарить их за все. А также пожелала успехов в дальнейшем. Руководители города и области отметили одну из выпускниц областного центра - Музникову Анастасию. Девушка сдала ЕГЭ на 298 баллов из возможных 300. Кстати, в этом году в городе 291 медалист. Затем врио сфотографировался с выпускниками, которые сняли видео с хэштегом #артамоновпоздравляй.

Неожиданно для всех, к вчерашним одиннадцатиклассникам пришел Дед Мороз. Он тоже поздравил липчан с праздником, и под бой курантов они выпустили в небо сотки воздушных шаров. После чего станцевали вальс.

Затем их ждал новый сюрприз - от директоров и учителей липецких школ. Они поднялись на сцену и спели песню для своих учеников. Началась развлекательная программа. Перед собравшимися выступили творческие коллективы города. Липчане танцевали, подпевали артистам. Когда на сцену вышла кавер-группа "Нестройные", настроение выпускников было уже на максимуме. Музыканты зажигали на сцене, а вчерашние школьники на площади. На некоторых песнях выпускники перекрикивали самих артистов. Каждая композиция сопровожалась бурными овациями.

Завершился вечер красочным салютом. Небо раскрасили десятки разноцветных залпов.