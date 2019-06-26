Обзор нарядов липецких выпускников: яркие волосы, блестящие платья и шотландские мотивы

Минувшим вечером, 25 июня, в Липецке прошел выпускной. На праздник "Липецкие зори-2019" пришли более 2,5 тыс. вчерашних школьников. К подготовке к выпускному липчане подошли основательно. Девушки озаботились покупкой платьев еще в феврале. Наряды были самых разных цветов и фасонов: красные, синие, черные, кружевные и блестящие. Некоторые пришли в брючных костюмах. Многие девушки выбрали для праздника белоснежные платья.

Образы липецких выпускников 2019Фото: Юлия КЛЮЕВА

Образы липецких выпускников 2019Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этом году бросились в глаза не столько красивые наряды, сколько цвет волос девушек. Розовые, зеленые, синие волосы так и мелькали на площади. Причем обладательницы ярких волос не сильно раздумывали над прическами - укладка, либо воздушные локоны, чтобы не перегружать образ.

- Закончились белые блузочки и черные юбочки. Я хочу быть яркой! - восклицала Василиса с синими афрокосичками из 64 школы.

ОБразы липецких выпускников 2019Фото: Юлия КЛЮЕВА

Близняшки Дарья и София Кошкины из школы №63 около 2 недель ходили по магазинам в поисках нарядов. В итоге нашли 2 замечательных платья в пол. Весь образ - платье, туфли, прическа, макияж, маникюр, обошелся примерно в 30 тыс. рублей для каждой.

Образы липецких выпускников 2019Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Я люблю свою страну, у меня яркие русские черты лица, поэтому платье с народным принтом и кокошник, - рассказала красавица Ася из 42 школы. - Платье нашла легко. Купила его за 8 тыс. в одном из магазинов города. Плюс потратила 3 тысячи на макияж и прическу. Поступать планирую в педагогический на учителя географии.

Образы липецких выпускников 2019Фото: Юлия КЛЮЕВА

"Образ маленькой принцессы", - так себя презентовала Людмила в пышном блестящем платье. Сборы на выпускной обошлись липчанке в 50 тыс. рублей.

Образы липецких выпускников 2019Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этом году парни тоже были на высоте. Артем из 24 школы выбрал для праздника шотландский килт. Костюм шили на заказ за 6 тыс. рублей. Молодой человек планирует поступать в Военно-морской институт в Санкт-Петербурге.

Образы липецких выпускников 2019Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Собраться на выпускной достаточно просто, - уверяют Вадим и Дмитрий из 55 школы. - Лучше выбрать то, что раскроет тебя, как личность. Мы пришли сегодня в красных костюмах. Они такие же яркие, как и мы. Стоимость костюма - около 24 тыс. рублей. Туфли - 5 тыс. рублей.

Образы липецких выпускников 2019Фото: Юлия КЛЮЕВА

Образы липецких выпускников 2019Фото: Юлия КЛЮЕВА

Естественно, многие парни, как и девушки, решили выделиться в этот вечер. На голове одного из выпускников - высокий зеленый ирокез. А парень с кучерявыми волосами - в розовом костюме. Пиджак с цветами, а на поясе сумка.

Образы липецких выпускников 2019Фото: Юлия КЛЮЕВА

Образы липецких выпускников 2019Фото: Юлия КЛЮЕВА

Образы липецких выпускников 2019Фото: Юлия КЛЮЕВА

Образы липецких выпускников 2019Фото: Юлия КЛЮЕВА