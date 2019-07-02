2019-07-02T13:05:38+03:00
Общество

Горожанам предлагают выбрать бренд Липецка

Онлайн голосование продлится до 23 июля
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке выбирают бренд городаВ Липецке выбирают бренд городаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке выбирают бренд города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Голосование стартовало в этот вторник, 2 июля. Каждый желающий может проголосовать за 1 из 3 концепций бренда на специальном сайте. Там же подробно рассказано обо всех концепциях. Проглосовать нужно до 23 июля. В реальной жизни с предварительными концепциями, претендующими на звание бренда, липчан познакомят волонтеры. Они буду работать с 4 по 7 июля. Адреса опубликуют на сайте администрации. Так, мнение горожан сформирует окончательный визуальный облик города. А затем специалисты разработают бренд-бук. На него мэрия будет опираться при развитии и оформлении города. Кстати, свои идеи и предложения относительно концепций можно присылать на почту: orglipeck@gmail.com

Первая концепция называется "Город с железной закалкой и стальным характером". Она основывается на том, что Липецк - небольшой город, с одним из самых крупных металлообрабатывающих заводов. Здесь живут люди с железной волей и стальным характером. Они не только развивают промышленность на родной земле, но и обеспечивают металлом другие страны. Концепция подчеркивает, что Липецк важен в мировом масштабе. Цвета - серый, оранжевый и голубой. Как металл, который меняет цвет в разных состояниях.

Вторая концепция - "Липецк - город настоящего. Про настоящего и настоящих". Липецк - это липа. И в народе часто возникают не самые хорошие ассоциации. Авторы концепции решили полностью опровергнуть это. Ведь Липецк - город настоящего. Настоящих людей и поступков. Город живет здесь и сейчас. В Липецке все по-честному. Придерживаясь этой концепции, можно выстроить доверительные отношения между властью и жителями.

Третья концепция - "Город из воды и металла. Беремся за дело железной хваткой". Липецк пропитан минералами с самого основания. Здесь находятся месторождения целебной воды и железной руды. Источники силы и здоровья. Твердый характер и освежающая легкость соединяются воедино и создают прочную и гармоничную базу для концепции города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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