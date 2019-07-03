В Нижнем парке Липецка появится скейт-парк, бювет и шахматный сквер

В минувший вторник, 2 июля, в Липецк приехал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. Он вместе с врио губернатора области Игорем Артамоновым и мэром города Евгенией Уваркиной оценил ход работ по благоустройству парка «Быханов сад».

Напомним, на обновление места отдыха выделили 127 млн. рублей. Там демонтировали старое покрытие, опоры освещения, урны и скамейки. Уложили новую плитку. Рабочие уже протягивают подземный кабель для световых опор. В парке установят 248 урн и скамеек, входных групп. На территории появится образовательный павильон, амфитеатр, спортивные, детские площадки, зона аттракционов. Игорь Артамонов отметил, что парку нужны новые карусели.

Также делегация посетила Нижний парк. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, на его реконструкцию направлено более 176 млн. рублей. В парке планируют реконструировать эстраду и площадь перед ней, расширить зоопарк, создать шахматный сквер, читальню, фудкорт, детскую площадку, бювет. Также здесь появится скей-тпарк летом, каток зимой. В этом году в Нижнем парке заменят освещение, территорию озеленят, установят малые архитектурные формы.