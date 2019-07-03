В 20 домах Липецка установят оборудование, позволяющее сэкономить на оплате за тепло

В эту среду, 3 июля, в Липецком горсовете на Общественном совете парламентарии обсудили вопрос энергосбережения на 3 домах города. Так, в домах №117, 123 по улице Гагарина и №34 по улице Катукова работают автоматизированные тепловые пункты (АТП). Как сообщили в пресс-службе горсовета, в домах по улице Гагарина АТП установлены в рамках пилотного проекта Фонда капремонта для тестирования. В доме №117 схему потребления тепловой энергии перевели с открытой на закрытую. Здание стало потреблять на 30% тепла меньше. Однако, жители продолжали платить по нормативу. Потому что АТП не ввели в эксплуатацию, а общедомовой счетчик не поставили на коммерческий учет.

Дом №123 при открытой схеме стал потреблять до 30% тепла. Прибор на коммерческий учет поставили. Жители оплачивали тепло, так сказать, «по факту». Разница в платежках была очевидна.

Жители дома по улице Катукова сэкономили до 25% при оплате за тепло. Так, в октябре за квартиру 60 кв.м. жильцы заплатили 178 рублей. А в среднем за зиму – 2,5 – 3 тыс. рублей. АТП установили за счет средств со спецсчета МКД – за 2 млн. 200 тыс. рублей. Тепло автоматически регулируются в зависимости от температуры на улице.

Как сообщил заместитель гендиректора управляющей компании «Комфорт-Л» Андрей Мельничук, вопрос с АТП в доме №117 решился на днях. Его поставили на коммерческий учет. Жителям рекомендовали сделать перерасчет за отопление за зиму. Жильцам дома №123 посоветовали перевести задние на закрытую схему теплоснабжения. Так экономия за тепло будет более ощутимой. Кстати, сейчас в управляющих компаниях не хватает специалистов, которые бы могли обслуживать АТП. Эту проблему нужно решать.

В этом году тепловые пункты установят в 20 домах областного центра. В зданиях, где сделан или будут делать ремонт систем теплоснабжения, ремонт крыши, фасада. А также в домах, где жители больше всего платят за отопление.