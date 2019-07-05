Ремонт дорог в Грязях обернулся конфликтом между водителями и пешеходами

В городе Грязи Липецкой области полным ходом идет ремонт дорог. Так по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» там уложили новый асфальт на улице Революции 1905 года и новые тротуары.

Также решили отремонтировать мост через железную дорогу, который соединяет две части города. Все должны закончить 1 августа. Но масштабный ремонт создал некоторые неудобства для местных жителей и те пожаловались чиновникам. В частности людям закрыли подъезд к торговому центру и рынку, а весь потокмашин пустили по некогда тихим улицам частного сектора.

– Мы живем на улице Интернациональной, – рассказал грязинец Алексей Сапрыкин. – Из-за того, что закрыли подъезд к торговому центру, наша узкая и тихая улица превратилась в оживленную магистраль, по которой постоянно гоняют машины. Мы боимся детей отпускать гулять на улицу.

Недовольные жители даже установили самодельную искусственную неровность –естественно, не по ГОСТу. А это уже возмутило автомобилистов, которые, к слову нередко игнорируют знак «пешеходная зона».

– А как еще мне подъехать к торговому центру, если я живу в районе Арбата? Крюк делать? – возмущается водитель Николай Соколов. – На параллельной Первомайской улице тупик теперь, только и остается частный сектор.

В дело пришлось вмешаться чиновникам и те выехали в район с проверкой.

Ремонт дорог в ГрязяхФото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

– Подъезд к торговому центру есть с улицы Революции 1905 года, – пояснил в ходе выездной встречи заместитель главы города Грязи Алексей Помазуев. – Просто многие люди не хотят ехать по нормальной дороге, предпочитая проскочить через частный сектор. Я думаю, что эту проблему мы решим в ближайшее время.

Замглавы заявил, что на дороге в сторону частного сектора поставят «кирпич» и попросят сотрудников ГИБДД проследить за поведением водителей. При этом подъезд к рынку есть по улице Первомайской, где убрали запрещающий знак, и Правды.

– Наша главная задача – комфорт и безопасность людей, – отметил координатор проекта «Безопасные дороги» Роман Нижегородов. – Мы выслушали мнение людей, выяснили, что сделает местная власть для решения обозначенной проблемы. Через месяц еще раз приедем и проконтролируем ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого регионального отделения Партии «Единая Россия», с 2019 года Липецкая область стала участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На него в регионе до 2024 года предусмотрено 30,378 млрд рублей, из них 3,253 млрд рублей предоставит федеральный бюджет, 27,125 млрд добавят из бюджета области.