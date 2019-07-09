Никита Исаев: «Липецкой оппозиции нужна перезагрузка»

Известный российский политик Никита Исаев посетил Липецкую область в рамках автопробега «Реальная Россия-2019». Всего он проедет 6 000 километров по маршруту Орел – Курск – Липецк – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Сочи – Майкоп – Черкесск – Пятигорск – Нальчик – Беслан – Владикавказ – Магас – Грозный – Волгоград – Саратов – Пенза – Самара – Казань – Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Владимир – Москва.

В каждом регионе Никита Исаев оценивает протестные настроения жителей и политическую ситуацию. В Липецкой области политик встретился с несколькими представителями оппозиции, лидерами партий и общественных движений, а также с обычными гражданами.

Известный политик оценил протестные настроения липчанФото: Лия МУРАДЬЯН

По его оценке, в ряде регионов оппозиция либо маргинальна, либо слишком лояльна. И липецкой оппозиции для более эффективной работы нужна перезагрузка, а в нынешнем состоянии навязать борьбу правящей партии не получится. Некоторым стоит занять более активную и даже агрессивную позицию.

По мнению Никиты Исаева, протестные настроения в Липецкой области связаны с вопросами категорического снижения уровня жизни и проблемами экологии. Жители региона недовольны низкой заработной платой, нищенскими пенсиями, еще одна проблема – провал мусорной реформы в Ельце и ряде других населенных пунктов.

– Все эти вопросы требуют эффективной работы руководства региона, заметил Никита Исаев. – Но, на мой взгляд, пока врио губернатора не проявил себя. В ближнесрочной перспективе оппозиция будет оказывать серьезное давление на областную власть, рекомендованную из Москвы для решения этих проблем.

Никита Исаев уверен, что оппозиция недостаточно активнаФото: Лия МУРАДЬЯН

Также беспартийный политик отметил, что для реальной конкуренции на выборах оппозиции нужно стать самостоятельной политической силой, которая способна решать проблемы населения.

– В данный момент «партия власти» в своей работе опирается не столько на положительную оценку, сколько на административный ресурс, – уверен оппозиционный политик. – Полагаю, что оппозиция, во-первых, способна создать на выборах губернатора реальную конкуренцию, во-вторых – помочь простым людям в решении их проблем, в-третьих – стать действительно руководителем протеста в регионе и сделать этот протест не «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным», а вполне управляемым выборным процессом. Именно это покажет действующей власти, что даже в условиях фактической «кастрации» выборного законодательства ситуацию они мало в чем контролируют.

Следующей остановкой автопробега 9 июля стала Воронежская область.