2019-07-11T12:34:36+03:00
Происшествия

Травмированную в лагере липецкую школьницу повезли в Тамбов, чтобы спасти глаз

За ходом доследственной проверки, проводимой в оздоровительном учреждении под Липецком, следит прокуратура
Юлия КЛЮЕВА
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Девочку, которой повредили глаз в лагере под Липецком, осмотрят тамбовские врачиДевочку, которой повредили глаз в лагере под Липецком, осмотрят тамбовские врачиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 9 июля, в лагере "Березка" Липецкой области случилось несчастье. 9-летней девочке выбили глаз. Школьницу госпитализировали. По словам отца пострадавшей, мальчик бросил в нее палку и попал прямо в глаз.

- После проведенных операций врачи говорят, что ребёнок не будет видеть на этот глаз, - написал на своей страничке в соцсети липчанин Кирилл. - Заявление в полицию и в прокуратуру я сегодня написал для выяснения и наказания всех виновных в случившемся.

Родители пострадавшей отчаянно борются за здоровье своей дочки. В этот четверг, 11 июля, они повезли девочку к тамбовским врачам. После обследования липчанам скажут, есть ли шанс сохранить ребенку зрение.

Есть еще один момент, который беспокоит липчан. Родители боятся, что происшествие спишут на несчастный случай.

- К нам обратился отец девочки с заявлением, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - Он считает, что в ходе доследственной проверки не будет надлежащим образом дана оценка обстоятельствам произошедшего. Прокуратура Добровского района, на территории которого находится лагерь, взяла под контроль проведение доследственной проверки. Также будет дана оценка исполнению должностными лицами лагеря обязанностей по обеспечению безопасного пребывания в нем детей. По окончении проверки будет дана правовая оценка ситуации.

Кроме того, сотрудники регионального управления образования и науки проводят внеплановую выездную проверку в лагере. По информации пресс-службы управления, по результатам проверки и заключению правоохранителей будут сделаны выводы о причинах произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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