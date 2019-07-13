Москвичка в Липецке «заминировала» вокзал, чтобы вернуться в тюрьму

Тоска по колонии жительницы Москвы стала головной болью для спасателей и сотрудников полиции в Липецке. Как сообщает издание Baza, 49-летняя Светлана вышла из колонии на свободу несколько месяцев назад. Женщина пыталась найти себя в Воронеже, затем переехала в Липецк, но на воле так и не прижилась, и решила вернуться в привычную атмосферу родной «зоны».

Светлана даже пришла в полицию и попросила, чтобы ее посадили. Женщину не восприняли всерьез и выпроводили за дверь. Тогда дама решилась на преступление, чтобы сесть уже наверняка.

Как сообщила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова, 22 июня около 19.00 на телефон дежурной части УМВД по городу Липецку поступило сообщение, что заминирован железнодорожный вокзал.

Как и положено, к вокзалу стянулись все экстренные службы, а автора сообщения сразу вычислили за задержали, на что и рассчитывала дама. На момент задержания она находилась в ночлежке для людей без определенного места жительства в Левобережном районе города.

– Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма, – рассказа Наталья Маслакова. – На время следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что наказание по данной статье либо штраф, либо от трех до пяти лет. То есть не факт, что Светлана в итоге получит реальный срок. Зато пока расследуется дело она может насладиться атмосферой следственного изолятора.