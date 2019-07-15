НЛМК пригласил в Липецк Авраама Руссо, ансамбль «Самоцветы» и Хор Турецкого

Ежегодно в преддверии Дня металлурга Новолипецкий комбинат организовывает для липчан всевозможные мероприятия: концерты, спортивные игры, театрализованные представления. В этом году праздничная программа, безусловно, поразит всех. Любимые песни столичных артистов, зажигательные танцы, да и просто атмосфера праздника и веселья. Во все это липчане смогут с головой окунуться уже в среду, 17 июля. Празднование Дня металлурга не ограничится одним днем. Всю вторую половину недели горожан ждут сюрпризы, неожиданные встречи и отличное настроение!

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Откроет череду мероприятий вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы». Да, это тот самый коллектив, композициям которого десятилетиями вторит вся страна. «Все, что в жизни есть у меня», «Вся жизнь впереди», - эти песни вне времени и пространства. На концерт приглашают ветеранов НЛМК, Липецка и районов области. Известные артисты выступят 17 июля на стадионе «Металлург». Мероприятие стартует в 18.00. И это только начало.

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В четверг, 18 июля, парк Победы в Липецке точно «взорвется» бурными аплодисментами. Ведь после концертно-развлекательной программы, которая начнется в 18.00, на главной сцене парка выступит известный исполнитель, четырехкратный обладатель премии «Золотой граммофон». Кто же это? «Раз – и ты в белом платье. Два – в моих объятьях. Три – гори ночь до зари». Эту песню знают все, как и ее исполнителя. Итак, в областной центр приедет Авраам Руссо!

На следующий день, 19 июля, в областном театре драмы им. Л.Толстого пройдет торжественное награждение государственными наградами работников НЛМК. Начало мероприятия в 18.00. После официальной части собравшихся ждет сюрприз – концерт с участием артистов Хора Турецкого. Кстати, диапазон солистов коллектива достигает 4,5 октав – от самого низкого – баса-профундо до самого высокого – мужского сопрано. А разнообразие репертуара удивит любого – мировая классика, джаз, рок, опера, народная и популярная музыка.

В этот же день пройдет открытие Парка металлургов после реконструкции. Торжественное мероприятие начнется в 9.00. Для детей и взрослых комбинат организует насыщенную развлекательную программу. Самое интересное ждет первых посетителей обновленного парка.

По традиции, завершится череда мероприятий большим праздничным концертом на площади Петра Великого. Он состоится в субботу, 20 июля. С 18.00 липчан будут развлекать музыкальные и танцевальные коллективы города. Кульминацией праздника станет выступление гостя НЛМК – группы «Градусы». Тут-то начнется самое веселье. Столичные артисты знают, как завести публику и заставить каждого танцевать на пределе своих возможностей. Да и как тут можно устоять? К тому же, в конце праздника липчан ждет красочное зрелище. В 22.00 небо над городом озарят залпы фейерверков.

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Кстати, участниками мероприятий могут стать не только липчане. Концерты, которые пройдут в областном центре, смогут также посмотреть жители Ельца и Данкова. Ельчан приглашают в городской парк. Там проведут трансляцию концертов 17 – 19 июля. В этих же числах экраны установят в Данкове на площади у районного Дома культуры по улице Ленина, 18, а также на бульваре Влюбленных, что находится возле ЗАГСа. Трансляцию на экраны для жителей областного центра 17 и 18 июля запустят на Липецком городище. 19 июля – на эстраде Парка Победы.

Юлия КЛЮЕВА. Фото: Лия МУРАДЬЯН и из архива «КП».