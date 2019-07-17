2019-07-17T12:52:50+03:00
Общество

НЛМК повысит производство стали на 1 млн тонн и расширит портфель продаж

На комбинате началась полная реконструкция МНЛЗ №9
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НЛМК начал строительно-монтажные работы в рамках одного из ключевых проектов Стратегии 2022 - полной реконструкции машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №9.

Новая машина станет заключительным проектом в программе развития доменного и сталеплавильного производства, которая направлена на рост производства стали на 1 млн тонн. Машина также позволит освоить выпуск уникального сортамента продукции - «тяжелых» слябов повышенной химической чистоты и структурной однородности толщиной до 400 мм и шириной до 2 800 мм. Такие слябы предназначены для переработки в толстолистовой прокат, из которого изготавливают трубы большого диаметра, объекты ветроэнергетики, элементы морских судов и нефтяных буровых платформ.

Инвестиции в проект составят 12 млрд рублей. Новый производственный комплекс займет место старой установки, которую уже демонтировали. Производительность агрегата повысится на 80% до 1,8 млн тонн стали в год. Завершить строительство МНЛЗ и начать выпуск новой продукции планируется в декабре 2019 года.

«Модернизация МНЛЗ-9 позволит компании усилить конкурентное преимущество на мировом рынке стали за счет освоения нового сортамента и премиального качества продукции. Кроме того, это проект эффективного роста, максимально использующий возможности Липецкой площадки», - прокомментировал вице-президент Группы НЛМК по инвестиционным проектам Константин Лагутин.

О том, как идет реконструкция машины разливки стали, можно посмотреть по ссылке

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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