Игорь Тиньков: «Желаю жителям Липецка, чтобы вера в завтрашний день была настоящая»

Накануне Дня города председатель городского Совета депутатов Игорь Тиньков рассказал о своих надеждах на будущее развитие Липецка, обозначил проблемные вопросы города и поздравил липчан с праздником.

– Игорь Владимирович, сейчас горожане выбирают бренд Липецка, каким он должен быть на ваш взгляд и в какую сумму обойдется?

– Сложно назвать точную сумму, мы внимательно за этим следим. Хочется, чтобы затраты были умеренные и качество достойное. О бренде мы говорим уже лет 10. Но это сложный процесс и его не решить в одночасье. Надо привлекать максимум общественных организаций и активных горожан. С детства запомнилось, как выбирали название журнала «Ералаш» – всем Советским Союзом. В итоге его придумала маленькая девочка. Так и в нашем случае, любой творческий человек неожиданно может придумать что-то, что сразу всем понравится. Не нужно копировать Москву, должна быть самобытность, которая есть только у липчан. Есть много талантливых людей, которые здесь родились, выросли и чувствуют местный характер.

А к нынешним вариантам у профессионалов возникло много вопросов. Например, организаторы называют наш крупнейший в Европе металлургический комбинат, металлообрабатывающим предприятием.

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– В ЛГЭКе снова выбрали гендиректора, не согласовав с властями – почему ситуация повторяется, это какой-то открытый конфликт?

– Не думаю, что речь идет о намеренном конфликте. Полагаю, что это нежелание вникать в ситуацию. И внешне, с точки зрения обывателя, складывается мнение, что во власти есть непонимание – чего хочет представительный орган от исполнительного. У нас желание только одно – чтобы был контроль за городским имуществом. Это стратегическое предприятие, и нам важно, чтобы жители города были обеспечены водой, теплом и светом. Если завтра город останется без воды, виновата будет власть. Сейчас работает Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Липецка. На его основании процедуру по отбору кандидатов в директора проходят все акционерные общества города, ни у кого нареканий и сомнений не возникает, кроме ЛГЭКа. Почему? Может быть, там что-то не прозрачно? Если так, будем разбираться.

– Как складывается работа профильных комиссий горсовета в этом году?

– Работа комиссий – это уже давно слаженный и отточенный механизм, который работает как швейцарские часы. При мне сбоев не было, и после меня, надеюсь, не будет. Самым ярким событием за полгода стало избрание мэра Липецка, самое важное, всегда, это бюджет города. Да, в этом году гораздо больше внеочередных сессий, это связано с внешними обстоятельствами, при этом все комиссии и члены аппарата перенагрузку не ощущают.

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– Вы ранее в интервью СМИ говорили, что это ваш последний срок на посту председателя горсовета – с чем вы связываете свое будущее?

– С Россией! Да, два срока достаточно, чтобы определиться с направлением, уступить место кому-то новому и дать этой площадке развиваться дальше. Точно могу сказать, что за границу я не собираюсь. У меня здесь дети, внуки, родители. Мне есть чем заниматься в родной стране.

– Вы когда-нибудь гуляете по городу, и какой район вам больше всего нравится?

– По городу хожу постоянно, но чтобы именно прогуливаться, к сожалению, удается редко. Порой хожу в Нижний парк и в Быханов сад. Набережную люблю, играю там в волейбол.

– Чего не хватает Набережной?

– Нашей Набережной не хватает полноценной набережной. Уложить плиткой – это ничего. Есть тысячи хороших примеров интересного использования таких пространств у воды. Набережная должна быть местом притяжения липчан и гостей города, но пока это не так. Сейчас это полуфабрикат, который не может быть украшением города. С этим пространством нужно много работать. Как и с благоустройством Каменного лога, проект которого пока приостановили. У нас, к сожалению, как «смена караула» во власти - так сразу же начинают отрицать все, что делал предшественник. Да, средств никогда не хватает, но я считаю, что если уж начали, то нужно доделывать. Городское пространство не бизнес – здесь на первом плане не стоит прибыль от вложенных средств. Липецку общественные места нужны не ради прибыли, а чтобы людям было, куда прийти и отдохнуть.

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– Липчане опасаются, что с развитием общественных площадок благоустройство дворов отошло на задний план.

– Опасения беспочвенные. Про дворы никто не забыл, но пока не хватает рационального использования предыдущего опыта. Благоустройство дворов и общественных мест – это разные программы и они будут работать. Сейчас снова взялись за благоустройство парков, но, на мой взгляд, это нужно делать параллельно и если начали что-то новое, не бросать старое.

– Каким вы видите Липецк через 10 лет?

– Липецк современный город, не старинный – бессмысленно и не нужно из него делать условный Елец. Он по-своему красив и нужно развивать этот современный тренд. Здесь очень мало объектов культурного наследия, или фундаментальных зданий, которые нужно сохранить. Поэтому полет фантазии для архитекторов большой. Сейчас облик города уродуют пятиэтажные хрущевки. Я считаю все эти убожеские побеленные здания из центра нужно убирать. Конечно переселение жильцов процесс непростой. Но почему бы не сделать красивый центр, Липецк-Сити например. Зачем мы цепляемся за эти пятиэтажки с позорными ободранными крышами, они отстояли свой срок. Хочется надеяться, что через 10 лет в Липецке не останется ни одного уродливого здания. А для этого, прежде всего, нужна политическая воля.

Люди не верят, что они будут жить лучше, чем раньше. Они верят только когда видят настоящий результат – живой пример. Поэтому в преддверии Дня города хочу пожелать жителям Липецка, чтобы вера в завтрашний день была настоящая. Чтобы жителей радовало их будущее и будущее их детей. И всем хорошего настроения.

Лия МУРАДЬЯН. Фото предоставлены Липецким горсоветом.