2019-07-19T08:54:41+03:00
Общество

Концерт Авраама Руссо собрал тысячи людей в Липецке

Потерявшаяся девочка внезапно стала звездой концерта [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Авраам Руссо в ЛипецкеАвраам Руссо в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В честь Дня города и Дня металлургов 18 июля в парке Победы в Липецке выступил Авраам Руссо. Это был подарок для липчан от НЛМК.

Авраам Руссо в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Авраам Руссо в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Концерт ждали с нетерпением, еще задолго до начала все свободные места вокруг парка были заставлены машинами, мест на парковках не было, автомобили стояли вдоль дорог.

Авраам Руссо в Липецке.

В парк пришло небывалое количество людей, площадь перед главной сценой и вокруг нее вся была забита людьми, люди стояли на газонах, некоторые пытались прорваться за ограждения.

Авраам Руссо в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Авраам Руссо в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Потерявшаяся девочка стала звездой концерта Фото: Лия МУРАДЬЯН

Потерявшаяся девочка стала звездой концертаФото: Лия МУРАДЬЯН

Многочисленные фанаты пели вместе с кумиром и делали селфи. Кто-то получал двойное удовольствие – наслаждался концертом, катаясь на каруселях. Во время выступления певца, в толпе трижды терялись дети. Одна потерявшаяся девочка, неожиданно стала звездой концерта.

Авраам Руссо в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Авраам Руссо в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Авраам Руссо взял школьницу за руку и усадил в центре сцены, где она сидела, пока не закончилась песня.

Авраам Руссо в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Авраам Руссо в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

– Она надолго запомнит этот день, – сказал Руссо.

Авраам Руссо в парке Победы.

Невероятно энергичный певец танцевал на колонках, даря липчанам массу позитивных эмоций и, конечно же, свои песни. Авраам Руссо пел вместе с толпой и признавался публике в любви.

Авраам Руссо в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Авраам Руссо в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

ИСТОЧНИК KP.RU

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