2019-07-19T17:47:12+03:00
Общество

Гости «Липецкого Городища» кидают копья в ледяных ходоков

В Нижнем парке Липецка стартовал фестиваль этнокультуры [фото, видео]
Кирилл Мишин
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Фестиваль "Липецкое городище"Фестиваль "Липецкое городище"Фото: Кирилл Мишин
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Этим вечером, 19 июля, в Липецке стартовал фестиваль этнокультуры «Липецкое Городище». Здесь заработали самые разные интерактивные площадки и ярмарка. Мы решили пройтись по территории парка и рассказать вам о самых интересных площадках фестиваля.

Фестиваль "Липецкое городище" Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль "Липецкое городище"Фото: Кирилл Мишин

Гостей встречает духовой оркестр. Все музыканты одеты в костюмы 19 века. Рядом находится площадка «Курортная читальня». Здесь можно написать свое письмо на почтовой открытке. На ней уже есть начало предложения, гостям предлагают его закончить: «Привет из Липецка. Город замечательный и люди здесь...». Пишут письма необычно: с помощью пера и перьевой ручки. Это не так-то просто, ведь раньше изучали сразу несколько вариантов написания одной и той же буквы, да и пером давно никто не пользуется. Тут же можно познакомиться с книгами 18 и 19 века.

Фестиваль "Липецкое городище" Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль "Липецкое городище"Фото: Кирилл Мишин

В районе зелёного театра находится площадка раннего средневековья. Здесь на обозрение выставили доспехи, шлемы, топоры и сабли. Рядом разожгли костёр, где жарят мясо. Липчане также могут увидеть показательные выступления клубов.

Фестиваль "Липецкое городище" Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль "Липецкое городище"Фото: Кирилл Мишин

Не пустует и площадка лучного турнира. Пострелять из необычного для нашего времени оружия приходят и взрослые, и дети. Более рисковые липчане кидают копья в изображения ледяных ходоков.

Фестиваль "Липецкое городище" Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль "Липецкое городище"Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль "Липецкое городище" Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль "Липецкое городище"Фото: Кирилл Мишин

В рамках фестиваля проходит ярмарка. На ней можно купить тульские пряники, елецкие кружева, самые разные платья, плетеные корзины, кожаные изделия и многое другое.

Все это лишь малая часть «Липецкого Городища». Напомним, фестиваль проходит с 19 по 21 июля на территории Нижнего Парка. Торжественное открытие мероприятия состоится этим вечером, 19 июля, в 18:00.

Фестиваль "Липецкое Городище" 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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