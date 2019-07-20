2019-07-20T16:00:38+03:00
Общество

Сложные фигуры и техника воздушного боя – «Соколы России» выступили в Липецке

Посмотреть грандиозное авиашоу пришли около 100 000 человек [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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"Соколы России" в День города в Липецке"Соколы России" в День города в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В эту субботу, 20 июля, на Набережной Липецка прошло грандиозное авиашоу пилотажной группы Липецкого авиацентра «Соколы России».

"Соколы России" в День города в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Соколы России" в День города в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Лучшие мастера пилотажа выполнили такие фигуры, как петля Нестерова, бочка, кадушка, роспуск тюльпан и другие сложные элементы на истребителях Су-35С.

"Соколы России" в День города в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Соколы России" в День города в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Также пилоты продемонстрировали уникальные техники ведения ближнего маневренного воздушного боя пара на пару. При этом истребители выполняли наступательные и оборонительные действия.

Соколы России.

"Соколы России" в День города в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Соколы России" в День города в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Маневры значительно усложнялись тем, что проходили на сверхмалой для истребителей высоте – до 200 м, и в ограниченном пространстве над набережной. При этом истребители летали со скоростью от 500 до 800 км/ч.

Соколы России Липецк.

Возглавлял пилотажную группу Заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев. Также в состав пилотажной группы входят подполковник Юрий Спрядышев, подполковник Андрей Сорокин, подполковник Дмитрий Заев и майор Денис Половко.

"Соколы России" в День города в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Соколы России" в День города в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Одиночный пилотаж выполнял полковник Александр Гостев. Он демонстрировал такие элементы как петля с поворотом, столб, колокол, проход на минимальной скорости, ухо, нож, кадушка, вращение по курсу на закритических углах атаки и плоский штопор.

"Соколы России" в День города в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Соколы России" в День города в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Выступление «Соколов России» длилось 23 минуты. По предварительным оценкам, увидеть авиашоу на набережной пришли около 100 000 человек. Люди заполонили оба берега реки «Воронеж», стояли на Петровском мосту и занимали крыши близлежащих домов.

Соколы России на Набережной.

"Соколы России" в День города в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Соколы России" в День города в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Кроме этого во время выступления на «Набережной» проходила патриотическая акция, в ходе которой работал пункт отбора на военную службу по контракту.

"Соколы России" в День города в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Соколы России" в День города в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

ИСТОЧНИК KP.RU

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