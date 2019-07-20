Сложные фигуры и техника воздушного боя – «Соколы России» выступили в Липецке
В эту субботу, 20 июля, на Набережной Липецка прошло грандиозное авиашоу пилотажной группы Липецкого авиацентра «Соколы России».
Лучшие мастера пилотажа выполнили такие фигуры, как петля Нестерова, бочка, кадушка, роспуск тюльпан и другие сложные элементы на истребителях Су-35С.
Также пилоты продемонстрировали уникальные техники ведения ближнего маневренного воздушного боя пара на пару. При этом истребители выполняли наступательные и оборонительные действия.
Соколы России.
Маневры значительно усложнялись тем, что проходили на сверхмалой для истребителей высоте – до 200 м, и в ограниченном пространстве над набережной. При этом истребители летали со скоростью от 500 до 800 км/ч.
Соколы России Липецк.
Возглавлял пилотажную группу Заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев. Также в состав пилотажной группы входят подполковник Юрий Спрядышев, подполковник Андрей Сорокин, подполковник Дмитрий Заев и майор Денис Половко.
Одиночный пилотаж выполнял полковник Александр Гостев. Он демонстрировал такие элементы как петля с поворотом, столб, колокол, проход на минимальной скорости, ухо, нож, кадушка, вращение по курсу на закритических углах атаки и плоский штопор.
Выступление «Соколов России» длилось 23 минуты. По предварительным оценкам, увидеть авиашоу на набережной пришли около 100 000 человек. Люди заполонили оба берега реки «Воронеж», стояли на Петровском мосту и занимали крыши близлежащих домов.
Соколы России на Набережной.
Кроме этого во время выступления на «Набережной» проходила патриотическая акция, в ходе которой работал пункт отбора на военную службу по контракту.
ИСТОЧНИК KP.RU