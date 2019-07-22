В Нижнем парке Липецка появится бювет, танцплощадка и выход к пляжу

К осени в Липецке обещают преобразить 12 гектар территории Нижнего парка. Как сообщили в пресс-службе мэрии, липчане увидят комфортный и современный парк, которые сохранит свое историческое наследие, а также будет учитывать интересы всех групп граждан.

В Нижнем парке Липецка произойдут измененияФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Там проведут работы по «гигиене парка»: реконструируют дорожки, на некоторых пешеходных маршрутах появится плитка, заменят скамейки и урны, обновят освещение, установят камеры видеонаблюдения, а также расчистят парк от аварийных и сухих деревьев.

В парке также создадут зоны отдыха и досуга. Для молодежи возведут центр искусств, появится скейт-площадка и зона сезонного зимнего катка с новогодней елкой. Для старшего поколения – локальные зоны отдыха и прогулок. Восстановят танцевальную площадку, где будут проходить танцевальные вечера, спортивные мероприятия и мастер-классы. Липчане и гости города смогут прогуляться по эко-тропе, взять на прокат велосипед.

В Нижнем парке Липецка произойдут измененияФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Во время второго этапа благоустройства в парке появится большая детская площадка. Восстановят Зеленый театр, в котором планируют проводить культурно-образовательные мероприятия. Восстановят липецкий питьевой бювет.

В Липецке восстанавливают бюветФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке восстанавливают бюветФото: Юлия КЛЮЕВА

Аллея к памятнику Народовольцам будет соединять историческую часть парка с центральным пляжем и набережной, которая должна появиться в ближайшие 5 лет. Аттракционы демонтируют и перенесут в глубь парка. Карусели проверят на безопасность. В следующем году здесь обещают организовать современный парк аттракционов. А торговые точки парка приведут в единую стилистику.

Специалисты уже приступили к подготовке всей необходимой документации по благоустройству территории. Концепция развития второй части парка будет готова к середине августа.

В Нижнем парке Липецка восстановят бювет с минеральной водой.