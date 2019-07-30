Муниципальный фильтр прошли 7 кандидатов в губернаторы Липецкой области

Два кандидата в губернаторы Липецкой области не прошли муниципальный фильтр. Напомним, что всего в региональном избиркоме зарегистрировали 9 кандидатов: Андрей Григорьев «Патриоты России», Андрей Плотников «Коммунисты России», Сергей Токарев «КПРФ», Олег Хомутинников «Партия народной свободы (Парнас)», Игорь Артамонов «Единая Россия», Лариса Ксенофонтова «Справедливая Россия», Евгений Тратьяков «Аграрная партия России», Вадим Давыдов «Казачья партия РФ», Александр Шерин «ЛДПР».

Им предстояло преодолеть муниципальный фильтр, собрав не менее 163 подписей, включая 40 районных и городских депутатов и заручиться поддержкой минимум в 15 районных и городских округах.

В итоге из гонки выбыли Александр Шерин и Олег Хомутинников. Кандидат от ЛДПР принес документы, но ему удалось набрать только 106 подписей – для прохождения фильтра не хватило 57. А Олегу Хомутинникову, как сообщили в пресс-службе избирательной комиссии, отказали в регистрации, поскольку он не предоставил подписи.

– Хочу поблагодарить всех, кто ждал моего участия в выборах губернатора Липецкой области в качестве кандидата, – прокомментировал во вторник, 30 июля, Олег Хомутинников. – Моей фамилии в бюллетени для голосования не будет. Причина банальная – муниципальный фильтр.

Отметим, что каждый пакет документов еще предстоит проверить, проверка длится 10 дней с момента подачи. Окончательный список кандидатов должны назвать не позднее 2 августа.