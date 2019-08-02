2019-08-02T17:41:01+03:00
Общество

В полиции наградили волонтеров липецкого «Поиска пропавших детей»

За 6 лет добровольцы нашли 86 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Поиску пропавших детей 6 летПоиску пропавших детей 6 летФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В этот день, 2 августа липецкой общественной организации «Поиск пропавших детей» исполняется 6 лет. За это время волонтеры выезжали на поиск людей 419 раз, им удалось найти 86 человек. С самого основания добровольцы активно сотрудничали с полицией, причем не только по поиску людей. Так волонтеры «Поиска» помогли раскрыть 28 групп в соцсетях, где призывали к суицидам и уходу из дома.

В день рождения организации добровольцев наградили в УМВД по Липецкой области и поблагодарили за помощь в поиске детей и пожилых людей.

Поиску пропавших детей 6 лет Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Поиску пропавших детей 6 летФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

– Нас очень радует, что организация развивается, – сказал заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД полковник полиции Сергей Сигунов. – Появление трех филиалов в Ельце, Чаплыгине и селе Тербуны, безусловно, способствует более оперативному реагированию на сообщения о пропавших без вести. Кроме того, повышение количества участников организации говорит о том, что люди стали более лояльны, неравнодушны к чужой беде, имеют активную жизненную позицию и желаний прийти на помощь. Хочу пожелать, чтобы ваш энтузиазм и сила позволили добиться еще большей продуктивности и эффективности.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, пяти волонтерам организации вручили медали «За взаимодействие с органами внутренних дел», 10 добровольцев получили благодарности.

Поиску пропавших детей 6 лет Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Поиску пропавших детей 6 летФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Бессменный руководитель организации Вячеслав Телин также поблагодарил сотрудников полиции за поддержку добровольцев, совместную работу и оперативность, и тоже вручил сотрудникам уголовного розыска благодарственные письма.

– Мы работаем совместно в любое время дня и ночи, – сказал Вячеслав Телин. – Сотрудники уголовного розыска всегда на связи. Благодаря четкому обмену информации, у нас есть возможность быстро реагировать. Я могу с уверенностью и большой благодарностью сказать спасибо за то, что нас слышат и помогают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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