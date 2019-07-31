2019-07-31T15:20:07+03:00
Общество

Липецкие спасатели установили нуждающимся семьям пожарные извещатели

Теперь дома жителей Липецка и области защищены [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие спасатели установили нуждающимся семьям пожарные извещателиЛипецкие спасатели установили нуждающимся семьям пожарные извещателиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области преподнесли подарок семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Спасатели установили в их домах автономные дымовые пожарные извещатели. А также вручили памятки безопасности и сладкие подарки детишкам. В мероприятии участвовали представители регионального аппарата Уполномоченного по правам ребенка, органы соцзащиты, опеки и попечительства, студенты-волонтеры – участники добровольной пожарной дружины.

Дымовые извещатели устанавливают в домах семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, с 2016 года. Такие работы проводятся бесплатно, за счет спонсоров. За эти годы помощь получили более 600 нуждающихся семей региона. Кроме того, с липчанами беседуют о мерах пожарной безопасности в быту, а также напоминают, как опасны детские игры с огнем.

Липецкие спасатели установили нуждающимся семьям пожарные извещатели Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Липецкие спасатели установили нуждающимся семьям пожарные извещателиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, основные причины гибели людей на пожарах – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, печей, газовых устройств. Часто пожары вспыхивают ночью, и люди умирают от отравления угарным газом. В таких случаях спасает пожарный извещатель. Этот прибор – один из самых эффективных способов обнаружения пожара в помещении. Достаточно 1 извещателя в комнате, чтобы разбудить спящего человека.

Кстати, все чаще липчане жалуются спасателям, что к ним приходят неизвестные, представляясь сотрудниками федерального государственного пожарного надзора. Они предлагают осмотреть их жилье, а также электропроводку. Затем предлагают купить пожарно-техническую продукцию, которую они, якобы, установят бесплатно. Если к вам пришел такой пожарный специалист, об этом нужно сообщить в полицию. Бывает, что злодеи запугивают людей штрафами за отсутствие систем сигнализации и оповещения в доме. МЧС напоминает, что управление платно не устанавливает пожарную сигнализацию. Бесплатно только малоимущим, социально неблагополучным и многодетным семьям.

О подозрительных сотрудниках пожарной инспекции следует сообщить по телефону 22-89-21 или позвонить на номер «01». Там можно уточнить, действительно ли человек является сотрудником МЧС. Напомним, что сотрудник пожарного надзора обязан предоставить служебное удостоверение, у него должен быть нагрудный знак и соответствующие документы.

Липецкие спасатели установили нуждающимся семьям пожарные извещатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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