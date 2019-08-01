2019-08-01T17:20:21+03:00
Общество

Проспект Победы в Липецке пообещали открыть к 1 сентября

Подрядчик заверил, что к осени участок будет готов
Юлия КЛЮЕВА
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Проспект Победы в Липецке пообещали открыть к 1 сентябряПроспект Победы в Липецке пообещали открыть к 1 сентябряФото: Липецкий городской совет депутатов
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В этот четверг, 1 августа, депутаты горсовета провели выездное заседание комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству. Парламентарии посетили проспект Победы и улицу Космонавтов, где проходят масштабные ремонтные работы в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как сообщили в пресс-службе горсовета, на обоих объектах подрядчик отстает от графика. Власти направили в его адрес уже 6 претензий.

Напомним, на реконструкцию всего проспекта Победы требуется почти 944 млн. рублей. На участок от памятника Танкистам до Кольцевой выделено 450 млн. рублей - 2,9 млн. из городской казны, а 225 млн. из областного бюджета. Пока выполнено только 35% работ. Полностью демонтировали бортовой камень, дорожные знаки и опоры уличного освещения. Дорогу расширили до 6 полос. Осталось смонтировать 300 метров ливневки. На следующей неделе рабочие начнут укладывать асфальт, бордюры. После чего появятся пешеходные зоны, приведут в порядок второстепенку, установят светофоры, освещение. Займутся благоустройством территории. Кстати, под дорожным полотном полностью поменяли сети и коммуникации. Подрядчик пообещал, что к 1 сентября этот участок проспекта Победы откроют.

За реконструкцию улицы Космонавтов подрядчик получит 287 млн. рублей. Из которых 1,9 млн. - деньги городского бюджета, а 143,8 млн. рублей - областного. Здесь выполнены 35% работ. Сейчас там укладывают плитку на тротуарах. Подрядчику предстоит заасфальтировать проезжую часть, устроить пешеходные зоны, установить дорожные знаки, а также благоустроить территорию.

Согласно контракту, улицу должны сдать к 28 августа. Но подрядчик уверяет, что это произойдет раньше. На Космонавтов работают 120 человек. Люди работают в 2 смены. Чтобы не мешать движению транспорта, асфальт срезают и укладывают ночью.

На участке появятся заездные карманы. Уже начали укладывать кабель-каналы, чтобы потом убрать провода под землю. В районе магазина "Прогресс" установят 2 дополнительных светофора и новые дорожные знаки - там изменится движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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