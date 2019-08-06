Под Липецком началась грибная охота: один мужчина умер, двое в больнице

После обильных дождей липчане ринулись в лес за грибами. К сожалению, не все жители Липецка и области хорошо разбираются в грибах. В Липецкой областной клинической больнице от отравления грибами умер мужчина из Усманского района. Об этом «КП-Липецк» сообщила главный врач больницы Любовь Агафонова.

Кроме того, в этот вторник, 6 августа, в токсикологическое отделение больницы перевели мужчину из Грязинского района. Затем еще одного жителя области. Оба отравились грибами.

По словам главврача больницы, в России отравления вызывают 20-25 видов грибов. Наиболее ядовитые – это бледная поганка и мухомор. Также токсичны для людей строчки, некоторые виды ложных опят.

Специалисты напоминают, бледная поганка бывает желтого, зеленого и белого цвета. Особенно ядовиты две последние разнoвидности. Чаще всего от середины июля до середины октября любители грибной охоты травятся бледной поганкой. Ядовитые вещества грибов сохраняются и при термической обработке.

С момента употребления бледной поганки до проявления ответной реакции может пройти от 6 до 30 часов. Симптомы появляются внезапно. Человек чувствует недомогание, слабость, появляется сильная рвота, диарея. Стул частый и вoдянистый. Нарушается водно-электролитный баланс. На 2-3 сутки начинает увеличиваться печень, появляется желтуха, печеночно-почечная недостаточность. Возможны мoлниеносные формы течения с быстрым летальным исходом. Крайне тяжелo отравления протекают у детей. Основная причина смерти – печеночная недостаточность. Реже – печеночно-почечная недостаточность.

Липчанам, которые плохо разбираются в грибах, советуют не играть с судьбой. Помните, что даже опытные грибники ошибаются. И такие ошибки могут стоить жизни.