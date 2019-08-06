2019-08-06T16:10:12+03:00
Происшествия

Под Липецком началась грибная охота: один мужчина умер, двое в больнице

Липчане отравились ядовитыми грибами
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане отравились ядовитыми грибамиЛипчане отравились ядовитыми грибамиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

После обильных дождей липчане ринулись в лес за грибами. К сожалению, не все жители Липецка и области хорошо разбираются в грибах. В Липецкой областной клинической больнице от отравления грибами умер мужчина из Усманского района. Об этом «КП-Липецк» сообщила главный врач больницы Любовь Агафонова.

Кроме того, в этот вторник, 6 августа, в токсикологическое отделение больницы перевели мужчину из Грязинского района. Затем еще одного жителя области. Оба отравились грибами.

По словам главврача больницы, в России отравления вызывают 20-25 видов грибов. Наиболее ядовитые – это бледная поганка и мухомор. Также токсичны для людей строчки, некоторые виды ложных опят.

Специалисты напоминают, бледная поганка бывает желтого, зеленого и белого цвета. Особенно ядовиты две последние разнoвидности. Чаще всего от середины июля до середины октября любители грибной охоты травятся бледной поганкой. Ядовитые вещества грибов сохраняются и при термической обработке.

С момента употребления бледной поганки до проявления ответной реакции может пройти от 6 до 30 часов. Симптомы появляются внезапно. Человек чувствует недомогание, слабость, появляется сильная рвота, диарея. Стул частый и вoдянистый. Нарушается водно-электролитный баланс. На 2-3 сутки начинает увеличиваться печень, появляется желтуха, печеночно-почечная недостаточность. Возможны мoлниеносные формы течения с быстрым летальным исходом. Крайне тяжелo отравления протекают у детей. Основная причина смерти – печеночная недостаточность. Реже – печеночно-почечная недостаточность.

Липчанам, которые плохо разбираются в грибах, советуют не играть с судьбой. Помните, что даже опытные грибники ошибаются. И такие ошибки могут стоить жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Под Липецком после уборки урожая выгорело 200 гектаров поля
Липчан приглашают на молодежный фестиваль игр и аниме
Полиция проверяет случай с выброшенной из окна собакой под Липецком
В Липецке рецидивист украл из магазина 25 наборов конфет
В одном из районов Липецка отключат воду и понизится давление в трубах
В Липецке на проспекте Победы заменят более 400 метров теплотрассы
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
В Липецке девушка упала с 5-метровой высоты в веревочном городе
В Липецке будут судить живодера, который убил собаку на глазах у детей
В Липецке маршрутка с пассажирами провалилась в вырытую коммунальщиками яму
В Липецке ликвидировали порыв у "Звездного", который оставил без воды более 16000 липчан
Утренняя авария парализовала движение на трассе под Липецком
В ДТП с 8 машинами и грузовиком пострадали двое водителей
В Липецке столкнулись "Рено" и "Шевроле": иномарки чуть не снесли пешехода
По заявке у липчан заберут крупногабартиный мусор
У 40-летней липчанки угнали "МАЗ"
На трассе под Липецком столкнулись 8 автомобилей и грузовик
Работа с молодёжью в Липецкой области выходит на новый уровень
Пострадавшие на производстве липчане получили новые автомобили
Во вторник на 11 улицах Липецка отключат свет