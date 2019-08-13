Липецку нужны миллиарды рублей на развитие электротранспорта

В этот вторник, 13 августа, в Липецком горсовете состоялась комиссия по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству. Парламентарии обсудили дальнейшую судьбу липецкого трамвая.

По информации пресс-службы горсовета, МУП «Городской электротранспорт», образованный в мае 2018 года из МУП «Липецкого пассажирский транспорт», обслуживает 5 трамвайных маршрутов. Их протяженность – 66,8 км. Всего в парке 55 трамваев. Возраст 20 из которых – около 30 лет. 23 вагонам 28 лет. Еще 12 трамваев, что передали в Липецк из Москвы, катают пассажиров уже 15 лет. В областном центре работают 4 из них. В сентябре планируют выпустить на линию еще 5 вагонов. В прошлом году отремонтировали 9 трамваев. В этом году – еще 8. В 1 полугодии 2019 года трамваи перевезли 1,87 млн. пассажиров.

По словам и.о. председателя департамента транспорта городской администрации Евгения Чекрыжова, износ трамвайного пути составляет 70%. Срочно нужно ремонтировать 42% или 29,5 км путей. При этом, средств на капремонт рельсов в бюджете не предусмотрено. Его выполняют лишь на аварийно-опасных участках.

По-хорошему, трамвайные вагоны нужно обновить, отремонтировать старое полотно и построить новые пути. И власти хотят это сделать. Но есть небольшая проблема. На реализацию этого плана нужно огромные деньги. Так, реконструировать трамвайную сеть и заменить вагоны будет стоить около 3-4 млрд. рублей. А чтобы построить новую линию – от 15 до 17 млрд. рублей.

Сделать этого можно с помощью инвестора, которого пока, к сожалению, нет. Спикер горсовета Игорь Тиньков предложил собравшимся разработать муниципальную программу развития электротранспорта. И ежегодно закладывать деньги в бюджете на ее реализацию. К тому же, есть федеральные программы, которые также могут помочь реанимировать липецкий трамвай.