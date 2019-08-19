Врачам в Липецке и области хотят выплатить по 1 млн рублей

В Липецкой области хотят ввести новую меру поддержки медицинских работников. А именно, единовременную выплату в 1 млн рублей для врачей дефицитных специальностей, которые впервые устариваются в государственные медучреждения. С такой инициативой выступил врио губернатора Игорь Артамонов. Предполагается, что выплату получат те врачи, не имеющие обязательств, связанных с целевым обучением. Кстати, медики, трудоустроившиеся в селах, смогут получить еще 1 млн рублей по программе "Земский доктор".

По словам Игоря Артамонова, большая нехватка врачей именно в городах. Особенно мало педиатров и терапевтов. Законопроект внесут на рассмотрение в облсовет в ближайшее время. Если все сложится, то программа заработает в регионе уже в этом году.

Напомним, для Липецкой области дефицитными считаются 22 медицинских специальности. Всего в регионе не хватает 256 медиков. Больше всего в квалифицированных кадрах нуждается Липецк и Елец.