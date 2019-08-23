2019-08-23T14:03:36+03:00
Общество

На бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человек

С Днем флага липчан поздравил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков [фото, видео]
Алена ИВАШОВА
Поделиться:
На бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человекНа бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человекФото: Алена ИВАШОВА
Изменить размер текста:

Минувшим вечером 22 августа в Липецке состоялось торжество, посвященное Дню Государственного флага РФ. На Соборной площади собралось около 7 тыс. липчан и гостей города. Поздравить гостей с праздником приехали московские звезды. Напомним, мероприятие организовали в рамках Дней Москвы в Липецкой области.

На бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человек Фото: Алена ИВАШОВА

На бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человекФото: Алена ИВАШОВА

Собравшихся приветствовали врио губернатора Игорь Артамонов и руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. Игорь Артамонов поздравил липчан с Днем флага, отметив, как символично, что Дни Москвы открываются в регионе именно в этот день.

Виталий Сучков рассказал о первых мероприятиях, в которых сегодня приняла участие московская делегация в Липецкой области.

- Мы возложили цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне и встретились с ветеранами, защищавшими нашу страну,- сказал он. - Кроме того, состоялся очень теплый прием в администрации Липецкой области. Мы уверены, что Дни Москвы станут еще одним мощным стимулом к нашему сотрудничеству и мы решим все задачи, которые перед собой поставили.

В конце выступления Виталий Сучков прочитал со сцены приветствие от Сергея Собянина. После этого, ведущий объявил победителей конкурса «Моя Москва». Участников пригласили на сцену и наградили призами.

На бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человек Фото: Алена ИВАШОВА

На бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человекФото: Алена ИВАШОВА

Начался торжественный концерт с выступления группы «Кватро». Затем на сцену вышли театр танца «Гжель», солистка Большого театра Ксения Дежнёвая, заслуженный артист России Феликс Царикати, финалистка проекта «Голос» Тина Кузнецова, группа «Пицца». Завершила праздничную программу народная артистка России Лариса Долина.

На бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человек Фото: Алена ИВАШОВА

На бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человекФото: Алена ИВАШОВА

Такой подарок пришелся зрителям по вкусу. Липчане громко аплодировали, подпевали артистам, танцевали под любимые песни и снимали все происходящее на свои смартфоны. - Какие красивые голоса в Липецке, - похвалил слушателей один из группы «Кватро». - Вы молодцы! Давайте еще!

На бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
“Вы дали нам силу участия”: “Росатом” представил на чемпионате WorldSkills-2019 стенд, который полностью создавали подростки
Во время WorldSkills Kazan 2019 порядка 45 тысяч российских школьников смогут поучаствовать в различных обучающих, игровых и артистических активностях, организованных на площадке TeenPower by Rosatom
Новости 24
В субботу в Липецке до +28 градусов и без дождей
Под Липецком пристав спас годовалого ребенка, который заперся в доме
В субботу в Липецке 5 улиц останутся без воды
В Липецке выступила Лариса Долина
Под Липецком пропал 68 пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
В Липецке водитель, сбивший ребенка, заплатит 50000 рублей
В Липецке водитель "Лады" проехал под знак "кирпич"
Под Липецком перевернулся мотоцикл: есть пострадавшие
Под Липецком подросток взломал замок и украл 2 велосипеда
В Липецке федеральный чиновник попался на взятке
В Липецке 20-летний парень похитил у двух детей телефоны
Вечером в Липецке изменятся маршруты 2 автобусов
Липчанин, семью которого должны выселить из дома, грозился себя сжечь
Ночью в пятницу в Липецке небольшой дождь, а днем до +27 градусов
Игорь Артамонов: «Мы ждем в наших экономических зонах московских инвесторов»
В Липецке на площади Мира легковушка въехала в бок внедорожника
Под Липецком полицейские задержали мужчину, собирающего коноплю
В Липецке на улице Тельмана столкнулись 5 машин
В Липецке полицейские, следователи и пожарные составили триколор
В пятницу в Липецке по 2 маршрутам встанут трамваи
Суд признал Липецкую ипотечную корпорацию банкротом
В школах и детских садах Липецкой области стартует Программа по развитию личностного потенциала
Под Липецком водитель "Шкоды" сбил подростка и скрылся с места ДТП
Магазину под Липецком грозит от 300000 рублей штрафа за просрочку
Игорь Артамонов: «Сельские территории должны развиваться»
В Липецке будут судить мужчину, пытавшегося убить неприятеля
В Липецке задержали мужчину, в чьем огороде росла конопля