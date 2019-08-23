На бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человек.

Минувшим вечером 22 августа в Липецке состоялось торжество, посвященное Дню Государственного флага РФ. На Соборной площади собралось около 7 тыс. липчан и гостей города. Поздравить гостей с праздником приехали московские звезды. Напомним, мероприятие организовали в рамках Дней Москвы в Липецкой области.

На бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человекФото: Алена ИВАШОВА

Собравшихся приветствовали врио губернатора Игорь Артамонов и руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. Игорь Артамонов поздравил липчан с Днем флага, отметив, как символично, что Дни Москвы открываются в регионе именно в этот день.

Виталий Сучков рассказал о первых мероприятиях, в которых сегодня приняла участие московская делегация в Липецкой области.

- Мы возложили цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне и встретились с ветеранами, защищавшими нашу страну,- сказал он. - Кроме того, состоялся очень теплый прием в администрации Липецкой области. Мы уверены, что Дни Москвы станут еще одним мощным стимулом к нашему сотрудничеству и мы решим все задачи, которые перед собой поставили.

В конце выступления Виталий Сучков прочитал со сцены приветствие от Сергея Собянина. После этого, ведущий объявил победителей конкурса «Моя Москва». Участников пригласили на сцену и наградили призами.

На бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человекФото: Алена ИВАШОВА

Начался торжественный концерт с выступления группы «Кватро». Затем на сцену вышли театр танца «Гжель», солистка Большого театра Ксения Дежнёвая, заслуженный артист России Феликс Царикати, финалистка проекта «Голос» Тина Кузнецова, группа «Пицца». Завершила праздничную программу народная артистка России Лариса Долина.

На бесплатный концерт столичных звезд в Липецке пришли 7000 человекФото: Алена ИВАШОВА

Такой подарок пришелся зрителям по вкусу. Липчане громко аплодировали, подпевали артистам, танцевали под любимые песни и снимали все происходящее на свои смартфоны. - Какие красивые голоса в Липецке, - похвалил слушателей один из группы «Кватро». - Вы молодцы! Давайте еще!