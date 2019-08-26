2019-08-26T13:58:22+03:00
Общество

В этом году во 2 смену будут учиться лишь 15% школьников Липецка

А все старшие классы станут профильными
Юлия КЛЮЕВА
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В этом году во 2 смену будут учиться лишь 15% школьников ЛипецкаВ этом году во 2 смену будут учиться лишь 15% школьников ЛипецкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот понедельник, 26 августа, в администрации Липецка председатель департамента образоваия Александр Мочалов расказал о подготовке к новому учебному году. Так, в воскресенье, 1 сентября, в парках и районах города пройдут представления для школьников. По информации пресс-службы мэрии, их программы уже утверждают. Первым учебным днем станет понедельник, 2 сентября.

По словам Александра Мочалова, в областном центре функционируют 70 детских садов, 65 школ и 8 учреждений дополнительного образования. Детсады №2, 17 и 118 присоединили к школам №29, 20 и 59 соответственно. А учреждения дополнительного образования "Калейдоскоп", "Надежда", "Правобережный" стали частью домов творчества "Октябрьский", "Городской", центра "ЭкоСфера". Также в этом году открыли новую школу в микрорайоне "Победа" и детский сад в "Елецком".

В 2019 году детские сады будут посещать 28 873 ребенка, что на 500 больше, чем в прошлом. Школы - 57 506 ребят. Это почти на 2 тыс. человек больше, чем в сентябре 2018 года. Кстати, из общего количества школьников только 8 626 липчан будут учиться во 2 смену.

В областном центре хотят полностью отказаться от 2 смены, а также сократить очереди в детские сады. По словам председателя департамента, сегодня в очереди около 1,6 тыс. детей до 3 лет. Задачи решаются активно. Уже возводят 7 ясельных корпусов и школу в районе Манежа. В 2020 году в Липецке хотят построить 3 детских сада и ясельный корпус.

Вносятся изменения в систему образования. Вся старшая школа станет профильной. Ученикам 10-11 классов нужно выбрать одно из пяти направлений: естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное. В областном центре также откроют 8 дополнительных кадетских классов и 1 педагогических. Последний появится в школе №9.

В 3 городских школах апробируется цифровая платформа персонализированного обучения. 6 школ станут участниками проекта по цифровизации школьного питания. Так, через программу родители смогут выбирать меню для своего ребенка и оплачивать обеды. А в ближайшие 3 года все школы Липецка планируют перевести на электронные журналы.

Напомним, в 2019 году на ремонт образовательных учреждений выделили 133,4 млн рублей. За 11 млн благоустроили территории. 22,7 млн направили на ремонт спортивных сооружений. Закупили 14 школьных автобусов. Все учреждения оснащены камерами, кнопками экстренного вызова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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