2019-08-27T10:31:17+03:00
Общество

НЛМК приглашает в парк Победы на детский праздник

НЛМК приглашает первоклассников и их родителей на детский праздник «Азбука металлурга», который посвящен Дню знаний
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Он пройдет 1 сентября с 11 до 14 часов в парке Победы.

Пространство парка будет разделено на тематические зоны, шесть из которых посвящены производственным участкам НЛМК. Встречать детей будут в зоне регистрации, где каждому ребенку выдадут его личную «Азбуку металлурга» - буклет, в который нужно занести найденные при прохождении испытаний буквы.

В компании с популярными мультперсонажами школьники в этот день узнают много интересного о различных профессиях, в том числе связанных с металлургией. Первоклассников ждут интеллектуально-развивающие игры, творческие мастер-классы, увлекательные химические опыты и квесты. К примеру, они узнают, из чего делают чугун и попытаются самостоятельно создать свою доменную печь. Каждый участник транспортной площадки поймет, как работает транспорт на комбинате, и прокатится на паровозике по парку. На другой площадке ребята смогут поучаствовать в «прокатке» сладкой мастики и познакомятся с профессией прокатчика. Школьникам в игровой форме также расскажут о раздельном сборе мусора, безопасном производстве и правилах охраны труда.

Ожидается, что в празднике примут участие до 1,5 тыс. человек. Их поздравят с Днем знаний руководители НЛМК, региона и мэрии.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: Владимир КУЛИК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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