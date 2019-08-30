2019-08-30T12:42:09+03:00
Общество

День знаний в Липецке: конкурсы, викторины и салют

Для липчан подготовили насыщенную развлекательную программу
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отпразднуют День знанийВ Липецке отпразднуют День знанийФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этом году День знаний отпразднуют в разных районах Липецка. Школьников вместе со своими родителями приглашают поучаствовать в развлекательных программах, которые специально подготовили к 1 и 2 сентября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в воскресенье в 11.00 в парке Победы стартует детский праздник "Азбука металлурга".

В понедельник, 2 сентября, перед ДК "Матыра" покажут театрализованное представление "Невероятное приключение Королевы Знаний". Мероприятие начнется в 10.00. Артисты спектакоя проведут викторины и конкурсы.

В 12.00 в танцевальном павильоне ДК "Рудничный" начнется интерактивная программа "Путешествие в страну знаний". Для учеников 2-3 классов подготовили 7 станций, которые им придется пройти, отвечая на вопросы.

В 16.00 концертная программа в честь Дня знаний стартует в Нижнем парке. Гостей приглашают поучаствовать в конкурсах, викторинах, посмотреть на танцевальные номера.

Напомним, что в этот же день состоится торжественное открытие парка "Быханов сад". Перед липчанами выступят: Липецкий джазовый оркестр, сводный хор "CANTUS COR", музыкальная группа "Dream Shadows", также "SOPRANO" Турецкого. Завершится праздник красочным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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