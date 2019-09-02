Школа информационных технологий №26 впервые распахнула свои двери перед юными липчанами. В этот понедельник, 2 сентября, на территории образовательного учреждения состоялась линейка. Сотни нарядных школьников с цветами пришли сегодня сюда, чтобы сесть за парты. С началом учебного года ребят поздравили представители администрации Липецка и области.

В Липецке открыли новую школу информационных технологийФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке открыли новую школу информационных технологийФото: Юлия КЛЮЕВА

- Вам очень повезло, что вы будете учиться в этой школе, - обратился к юным липчанам врио губернатора Игорь Артамонов. - Школа с IT-составляющей, а значит, вы всегда найдете себе место в жизни и вас ждет успех. А те условия для физического и духовного воспитания, которые здесь есть, будут этому способствовать. Я думаю, у вас все получится. Еще раз поздравляю!

В Липецке открыли новую школу информационных технологийФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке открыли новую школу информационных технологийФото: Юлия КЛЮЕВА

Депутат Госдумы Михаил Гулевский уверен, что эта школа станет вторым домом для учеников. Он поздравил школьников с Днем знаний и пожелал им успехов, чтобы все в жизни получалось. А директор школы Алексей Хорошилов пообещал, что педагоги сделают все возможное, чтобы дать не только качественные и полноценные знания детям, но и воспитать их, научить добру и справедливости.

В Липецке на линейку в школу пришли трансформеры.

В Липецке открыли новую школу информационных технологийФото: Юлия КЛЮЕВА

Затем для школьников организовали сюрприз. К ним вышли настоящие трансформеры! Первоклашки буквально открыли рты от удивления. Роботы подарили школе флеш-накопитель, чтобы сохранить опыт поколений, приумножить полученные знания и использовать их на благо родного города. Также трансформеры попросили липчан заботиться о новой школе.

В Липецке открыли новую школу информационных технологийФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке открыли новую школу информационных технологийФото: Юлия КЛЮЕВА

После прозвенел первый звонок, и ученики проследовали за своими педагогами в классы. Напомним, в этом году 6,5 тыс. первоклашек впервые сядут за парты школ Липецка. В регионе 123 тыс. ребят переступили стены образовательных учреждений.

В Липецке открыли новую школу информационных технологийФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке открыли новую школу информационных технологийФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке открыли новую школу информационных технологийФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке открыли новую школу информационных технологийФото: Юлия КЛЮЕВА