Липчан приглашают на "Кросс нации"

Через несколько недель в Липецке пройдет "Кросс нации". Он состоится в субботу, 21 сентября. Забеги пройдут на улице Ленина. Участникам предлагают преодолеть дистанцию протяженностью в 500 метров для женщин и 1000 метров для мужчин.

В 11.45 состоится торжественное открытие мероприятие. Прекрасная половина человечества выйдет на старт в 12.00. Через час - мужчины. Затем победителей наградят кубками, медалями и дипломами. Участники получат памятные призы. По информации пресс-службы мэрии, в этом году мероприятие объединит сотни тысяч жителей практически всех регионов страны.

Напомним, что в соревнованиях могут участвовать липчане любых возрастов, с разным уровнем спортивной подготовки. Зарегистрироваться можно с 16 по 20 сентября в СШОР №5, что находится по адресу: Липецк, улица Космонавтов, 16Б. Приходить с 14.00 до 18.00. Регистрация также пройдет в день соревнований - на улице Ленина с 10.30 до 11.30.

Подробности по телефонам: 43-10-85, 43-10-03. Обо всех условиях забега можно посмотреть здесь.