НЛМК построил в Липецкой области дорогу по новой технологии

НЛМК завершил строительство дороги в селе Теплое Липецкой области по новой технологии стабилизации грунта с использованием шлака сталеплавильного производства. Такая дорога не будет требовать ремонта минимум три года, стоимость ее строительства - в три раза меньше асфальтобетонной.

Компания БФБ, резидент инновационного центра «Сколково», совместно с НЛМК разработала технологию укрепления грунта с использованием сталеплавильного шлака мелкой фракции – попутной продукции, которую получают при выплавке стали.

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Сначала при помощи специальной техники существующий грунт перемешивают со шлаком в равных пропорциях. Затем добавляют небольшое количество цемента и уникального модификатора. Специальный реагент придает прочность и пластичность дорожному покрытию. Дорожное полотно уплотняют пневмокатками, в результате дорога получает твердую поверхность с высокой несущей способностью.

В 2018 году компания БФБ успешно применила данную технологию при строительстве 6 тыс. кв. метров напольного покрытия логистического центра завода НЛМК-Калуга (входит в Группу НЛМК). Теперь инновационную технологию использовали для ремонта центральной дороги в селе Теплое протяженностью около километра и площадью 4 тыс. кв. метров.

Видео о технологии компании БФБ при строительстве логистического склада НЛМК-Калуга можно посмотреть по ссылке

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Информация о компании БФБ

БФБ – участник проекта инновационного центра «Сколково» с июля 2018 года. Компания занимается внедрением технологии комплексного использования мелкодисперсных сталеплавильных шлаков конвертерного производства в различных сегментах российской экономики.

Александр СЕРГЕЕВ.