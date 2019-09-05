В Липецке намерены серьезно развивать профессиональный мини-футбол

В Липецке прошла предсезонная пресс-конференция мини-футбольного клуба ЛКС. МФК получил статус профессионального клуба и ставит задачи на будущий сезон: попасть в четверку Высшей лиги, привезти на Кубок в Липецк команду Суперлигии выйти в следующую стадию Кубка России. Сама команда также настроена решительно и не собирается останавливаться на поставленных целях.

– В этом году совсем другая игра будет: агрессивная, ни в коем случае не будем прижиматься к воротам, а будем атаковать соперника, – рассказал постоянны капитан Максим Истомин. – Состав команды позволяет. Первый матч пройдет с малоизвестной командой Красная Гвардия, на фоне чего команда может потерять оптимальную форму в начале сезона. Самое главное, чтобы команда не перегорела выходить на поле. Надеемся, что трибуны на первых матчах будут полные, чтобы зрители поддерживали наших игроков.

Также капитан отметил, что в новом сезоне будет играть обновленный состав команды, благодаря чему команда стала сильнее.

Пресс-конференция мини-футбольного клуба ЛКС.

Начинания клуба поддержала администрация области. О результатах уже совместной работы рассказал президент клуба Алексей Гречишников:

- Мы работаем одной командой. Перед нами стоит общая цель сделать спорт медийным, привлекать людей. Мы сегодня видим тенденцию, что частные инвестиции должны перейти в спорт. Администрация как раз оценила деятельность футбольного клуба и решила поддержать. Конечно, у финансирования есть условия: профессиональность, развитие детско-юношеского спорта. Мы уже развиваемся не только в Липецке, но и в регионе. На прошлой неделе запущен в Ельце ФОК, через два месяца запускаем проект по государственной программе – это спортивные объекты при школах. Они будут универсальны: не только мини-футбол, но и другие виды спорта.

Вице-губернатор Липецкой области Юрий Таран ответил на вопрос, как развивается детско-юношеское направление.

- Это чисто коммерческое направление. Мы тренируем детей в футбольной Академии и наиболее талантливых выделяем. Также, около 10 лет работает проект «Мини-футбол в школах», но не всегда количество переходит в качество. Чаще всего это останавливается на уровне любительского спорта. Это база, на которой можно строить подготовку современного мини-футбола. А у нас – уже предпрофессиональный уровень.

Одним из основных и самых важных вопросов стал о популяризации футбола. На эту тему высказался вице-президент клуба Руслан Куркин:

- Во-первых, если поступит к нам такое же предложение, как в прошлом году провести Кубок России на нашей территории, то мы попытаемся сделать максимум игр здесь, чтобы команды приезжали к нам. Во-вторых, мы уже видим, что все больше родителей хотят отдавать своих детей на занятия конкретным видом спорта. В-третьих, у нас есть планы по приглашению известных спортсменов мини-футбола на игры ЛКС. 7 сентября стартует 1 тур Чемпионата России. В 10 утра прилетает футболист мирового масштаба – бразилец Сирило, многократный чемпион России, обладатель кубка УЕФА, вице-чемпион мира. Он посетит наш матч, прогуляется по городу, познакомится с детьми клуба ЛКС и нашей Академии.