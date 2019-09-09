2019-09-09T16:11:15+03:00
Общество

Из дворов Липецка вывезли 50 металлических гаражей

Липчан призывают демонтировать конструкции, расположенные в неположенном месте
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан просят демонтировать металлические гаражиЛипчан просят демонтировать металлические гаражиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Из дворов в Липецке вывезли около 50 металлических гаражей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. С начала года на территории Правобережного округа специалисты выявили более 1,5 тыс. конструкций, расположенных вне кооперативов. Пока только 25 из них убраны владельцами.

В Октябрьском округе обнаружили 1,3 тыс. гаражей, 12 из которых вывезли собственники. В Советском округе добровольно демонтировали 8 конструкций. 52 гаража уберут в принудительном порядке. В Левобережном округе вывезли 3 металлические конструкции.

Напомним, что в областном центре реализуется программа "Формирование современной и городской среды на 2018-2022 годы", в рамках которой ведется благоустройство липецких улиц и дворов. Липчан просят убрать гаражи, расположенные в неположенном месте. Ведь территорию, на которой расположены ржавые конструкции, можно благоустроить.

Так, демонтировать гаражи призывают владельцев, которые не имеют действительных документов, подтверждающие право на использование земельного участка. Если липчане этого не сделают, будет составлен протокол об административном правонарушении. А материалы дела передадут в суд. Если в течение 30 дней владелец не демонтирует гараж, на помощь ему придут городские службы. Правда, затраты на вывоз придется возместить из собственного кармана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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