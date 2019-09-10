2019-09-10T15:21:54+03:00
Общество

Наталия Шевякова – лучшая крановщица НЛМК

На НЛМК подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший машинист крана»
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В одном из самых массовых конкурсов участвовали 106 специалистов из одиннадцати подразделений комбината. Они демонстрировали свои теоретические знания, а также мастерство в управления краном при транспортировке грузов.

Лучше всех с конкурсными заданиями справилась представительница фасонолитейного цеха Наталия Шевякова. Победителя и призеров конкурса наградили дипломами и денежными премиями.

В 2019 году на НЛМК пройдет 36 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 31 - по основным рабочим специальностям. Впервые организуют состязания среди лучших газорезчиков и водителей БелАЗов. В этом году также продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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