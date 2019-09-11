В Липецкой области диагностируют рак у 25 детей каждый год

Врачи озвучили статистику по детской онкологии в регионе на комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии в горсовете Липецка. По данным медиков, в Липецкой области каждый год диагностируют онкологию у 25 детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, сейчас в детском кабинете онкологии наблюдаются 235 детей. На первом месте по онкологическим заболеваниям у детей лейкоз – 35%, у 13% лимфома и у 12% детей опухоль центральной нервной системы.

Как сообщили главный внештатный детский онколог управления здравоохранения Липецкой области Дмитрий Погорелов, благодаря последним достижениям медицины, выживаемость больных раком детей выросла с 25 до 85%.

– В отделении осуществляются диагностика и определение вида опухоли, химиотерапия по современным протоколам лечения, непосредственное выполнение высокотехнологичных методов лечения. Кроме того, проводятся возможное этапное хирургическое лечение опухолей и подготовка к лечению в федеральных клинических центрах Москвы, – пояснил Дмитрий Погорелов.

На вопросы депутатов, онколог сообщил, что сейчас основная проблема – это выявление заболевания на ранней стадии. Начальную стадию рака удается диагностировать только в 21% случаев. Это из-за того, что у детей онкология развивается гораздо быстрее, кроме этого рак может маскироваться бод другие болезни. А у малышей до года педиатры не всегда сразу могут распознать опасную болезнь.

Вице-спикер Евдокия Бычкова спросила, почему родители таких детей вынуждены собирать деньги на лечение за границей.

– Очень часто для онкобольных детей собирают деньги на лечение, интересовалась этим вопросом на федеральном уровне, сказала Евдокия Бычкова. – Мне ответили, что у нас всего хватает, а родители собирают средства по своей инициативе для лечения заграницей. Так ли это?- спросила вице-спикер Евдокия Бычкова.

Дмитрий Погорелов ответил, что в стране нет нехватки медикаментов и медоборудования, поэтому сейчас в большинстве случаев дети не нуждаются в лечении за рубежом. При этом у России есть соглашение с германскими клиниками, куда также отправляют детей.

– У отечественных препаратов бывают сильные побочные воздействия, приходится искать зарубежные аналоги, – заметила руководитель некоммерческого благотворительного фонда «Дети и родители против рака» Альбина Корнева. – Поэтому никто не имеет права укорять родителей, которые, спасая своих детей, стараются как можно быстрее найти возможность вывезти их за рубеж.