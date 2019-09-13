После присяги губернатор Липецкой области обязал чиновников быть равными людям

В Липецке состоялась церемония инаугурации главы администрации региона. Первым на сцену вышел председатель избиркома Юрий Алтухов. Он озвучил итоги выборов и поздравил Игоря Артамонова с победой. Игорь Атамонов вышел на сцену под гимн России и принес присягу. После чего ему вручили удостоверение губернатора Липецкой области.

Инаугурация губернатора Липецкой области.

Губернатор поклялся верно служить населению области, добросовестно выполнять обязанности главы администрации, соблюдать Конституцию и законы РФ, а также Устав и законы Липецкой области.

Губернатор Липецкой области принял присягу.

Игоря Артамонова со сцены поздравили полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, митрополит Липецкий и Задонский Арсений и председатель облсовета Павел Путилин.

Митрополит Липецкий и Задонский Арсений на инаугурации губернатора.

В своей речи глава региона поблагодарил липчан и президента за доверие, команду администрации за помощь, а также супругу и детей за поддержку.

– Вступление в должность главы администрации – это новый и серьезный этап в моей жизни, – сказал Игорь Артамонов. – Нам многого удалось достигнуть, но впереди открытых задач еще больше. Мы должны сосредоточиться на развитии экономики области и создании рабочих мест. Один из самых больших моих приоритетов – это проблема низкой зарплаты. Доходы населения будут в приоритетах. Также большое внимание нужно уделить медицине и нехватке врачей. Тема чистого воздуха, чистой воды и обращения с отходами – это будущее наших детей, которому нужно уделить повышенное внимание.

Также губернатор намерен продолжать строительство дорог и благоустройство в регионе. Обращаясь к членам администрации, губернатор отдельно отметил, что власть должна быть открыта, а люди должны знать, что власть готова их выслушать и помочь.

Игорь Артамонов принял присягуФото: Лия МУРАДЬЯН

– Люди должны чувствовать, что между ними и властью нет вертикали, есть только горизонталь – мы равны и мы вместе, – определил задачу Игорь Артамонов. – На каждый вопрос жители должны получать своевременный и понятный им ответ. Липчане должны быть уверены, что власть их выслушает и услышит. Впереди много работы, надо работать в полную силу и активно.

В завершении речи губернатор заметил, что Липецкая область прекрасный регион, здесь живут добрые и трудолюбивые люди и он очень горд, что будет руководить этим регионом. И еще раз поблагодарил липчан за доверие.