2019-09-17T17:30:35+03:00
Общество

Подготовка к зиме в Липецке ведется с нарушениями законодательства

Управляющие компании не проводят необходимые мероприятия по подготовке домов к холодному сезону
Юлия КЛЮЕВА
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Подготовка к зиме в Липецке ведется с нарушениями законодательстваПодготовка к зиме в Липецке ведется с нарушениями законодательстваФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком горсовете обсудили, как в городе идет подготовка к зиме. Так, представители ресурсоснабжающих организаций высказали опасения по поводу готовности Липецка к холодному сезону. По информации пресс-службы горсовета, теплоэнергетики пожаловались, что нарушаются обязательные требования федерального законодательства по проведению промывки систем отопления и гидравлических испытаний тепловых пунктов, систем теплопотребления и систем горячего водоснабжения.

Главный инженер филиала ПАО «Квадра» Алексей Пшеничников заявил, что они совместно с управляющими компаниями подписали лишь139 актов о проведении промывок и гидравлических испытаний. А органы власти эти мероприятия не проводили, хотя они являются обязательными. Если эти действия не сделать, то получится как в прошлом году «месяц-два бегаем, пытаемся в ручном режиме отрегулировать на какой-то запорной арматуре, а в конце отопительного сезона получаем большое количество жалоб жителей».

Представители Госжилинспекции сообщили, что жители 180 домов областного центра пожаловались на высокие платежи за отопление. Липчане попросили проверить состояние инженерных сетей, как ведется подготовка к зиме. Проверку провели. Итог – УК обязали провести промывку систем в присутствии ресурсоснабжающей организации, соблюдая требования теплоэнергетиков.

По словам заместителя председателя комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Людмилы Яськовой, главная проблема состоит в том, что управляшки не проводят необходимые мероприятия по подготовке домов к зиме. Из-за этого липчане получают внушительные суммы за коммунальные услуги. У одних в квартирах невыносимая жара, а другие мерзнут. Перед департаментом ЖКХ стоит задача подготовить к зиме жилфонд не только по документам, но и техническим освидетельствованием на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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