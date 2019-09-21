2019-09-21T15:19:40+03:00
Спорт

Более 2000 липчан пробежали в «Кроссе нации»

В спортивном мероприятии в Липецке участвовали мамы с малышами и ветераны [фото]
Анжела ПИШИКИНА
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"Кросс Нации 2019" в Липецке"Кросс Нации 2019" в ЛипецкеФото: Анжела ПИШИКИНА
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Вопреки погодным условиям в Липецке прошло массовое спортивное мероприятие «Кросс нации». Ни дождь, ни холод не остановили липчан, вышедших на старт на улице Ленина в эту субботу, 21 сентября.

"Кросс Нации 2019" в Липецке Фото: Анжела ПИШИКИНА

"Кросс Нации 2019" в ЛипецкеФото: Анжела ПИШИКИНА

Забег начался в 12.00. Участники бежали группами. Дамам надо уступать, поэтому первыми бежали девочки, девушки и женщины. Дистанция для всех была одинакова – 500 метров. После, на старт выходили мужчины и бежали километр. Всего было 8 групп. Среди участников были даже мамы с малышами 2-3 лет и ветераны. В общей сложности на «Кросс нации» зарегистрировалось более двух тысяч человек

По итогам состязаний тройка лучших в каждой из возрастных категорий получила кубки, медали, дипломы и памятные призы.

"Кросс Нации 2019" в Липецке Фото: Анжела ПИШИКИНА

"Кросс Нации 2019" в ЛипецкеФото: Анжела ПИШИКИНА

Всероссийский день бега «Кросс нации» – это самое масштабное спортивное мероприятие на территории России, как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно, начиная с 2004 года. Его цель заключается скорее не в состязании, а в популяризации ЗОЖ и привлечении к нему всех граждан, в первую очередь молодежи.

"Кросс Нации 2019" в Липецке Фото: Анжела ПИШИКИНА

"Кросс Нации 2019" в ЛипецкеФото: Анжела ПИШИКИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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