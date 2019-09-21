2019-09-21T15:40:23+03:00
Общество

Настоящий «праздник живота» устроили на Липецком городище

В Липецке гастрономический фестиваль «Вкусный город» удивил горожан [фото]
Анжела ПИШИКИНА
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Фестиваль "Вкусный город" в ЛипецкеФестиваль "Вкусный город" в ЛипецкеФото: Анжела ПИШИКИНА
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В эту субботу, 21 сентября, в различных уголках города липчанам устроили небывалый гастрономический праздник. В рамках фестиваля «Вкусный город» в Липецке заработали 7 площадок.

Фестиваль "Вкусный город" в Липецке Фото: Анжела ПИШИКИНА

Фестиваль "Вкусный город" в ЛипецкеФото: Анжела ПИШИКИНА

В парковой зоне Дворца культуры «Сокол - «Сокольские пироги». На площади Клименкова уже с утра начался «Картошкин День или УрожайPARTY». Перед Домом культуры «Матыра» горожане смогут попробовать тыквенную кашу. В ТЦ «Ривьера» раздолье для сладкоежек под названием «Я в шоколаде», а на Набережной в 18.00 торжественно откроют фестиваль "Хмеля и солода".

Фестиваль "Вкусный город" в Липецке Фото: Анжела ПИШИКИНА

Фестиваль "Вкусный город" в ЛипецкеФото: Анжела ПИШИКИНА

Главная центральная точка «Вкусного города» открылась на Липецком городище. Уже в полдень на площадке расположились представители десятков различных кафе и ресторанов. Здесь в огромных чанах готовят плов, жарят мясо и овощи на гриле. Также, можно отведать мороженое 18+ или настоящей медовухи, выпить ароматного кофе и съесть фрукты в шоколаде.

Фестиваль "Вкусный город" в Липецке Фото: Анжела ПИШИКИНА

Фестиваль "Вкусный город" в ЛипецкеФото: Анжела ПИШИКИНА

Для удобства граждан организовали столики и стулья. Среди развлечений - гастрономические шоу, мастер-классы. выступления музыкальных групп. Работает фотозона и ярмарка изделий. Для детей - мультфильмы под открытым небом, детское меню от лучших рестораторов Липецка, игры и конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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