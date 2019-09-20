В Липецке перезапустят "Катящиеся камни", а в Грязях построят школу

На днях губернатор Липецкой области Игорь Артамонов побывал на нескольких встречах в Москве. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграм. Так, с заместителем министра просвещения Мариной Раковой он поговорил о строительстве новой школы в Грязях.

- Подтверждение есть, - написал Артамонов - Теперь проговариваем варианты постройки школ в Лебедяни и Липецке. В Министерстве отметили липецкий опыт по открытию центров "Точка Роста". Благодаря им дети в сельских школах получают доступ к современным технологиям и образовательным программам. От 3D-моделирования до виртуальной реальности.

По словам губернатора, 25 центров откроются в регионе уже к 24 сентября. А к концу 2024 года в области будет 132 таких центра.

С вице-премьером Ольгой Голодец обсудили вопросы, касающиеся реконструкции исторического центра Ельца, ККЗ "Октябрь, а также развития туризма в Липецкой области. Кстати, предварительно одобрили финансирование строительства в регионе футбольного манежа, гребного канала. А также то, чего давно ждали липчане. Планируется перезапустить многострадальный проект "Катящиеся камни".

Напомним, изменения коснутся и любимого горожанами парка Победы в Липецке. Место отдыха хотят реконструировать к следующей весне. Упор сделают на патриотическую тематику.