2019-09-23T12:10:18+03:00
Происшествия

Сильный ветер повалил в Липецке 12 деревьев

Повреждены 3 автомобиля [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Сильный ветер повалил в Липецке 12 деревьевСильный ветер повалил в Липецке 12 деревьевФото: Юлия КЛЮЕВА
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Накануне, 22 сентября, в Липецке усилился ветер. В некоторых местах порывы достигали 18 м/с. В связи с этим во второй половине дня спасателям поступило 12 сигналов о падении деревьев, а также сучьев на электропровода. К счастью, никто из людей не пострадал.

Сильный ветер в Липецке повалил деревья.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГО и ЧС, происшествие случилось на улице Неделина на дороге в районе села Новоселкино. Там на второстепенном проезде упавшие деревья перегородили дорогу. Проезжую часть расчистили спасатели.

Деревья повредили 3 машины во дворах на 15 микрорайоне и по улице 60 лет СССР. Довольно крупная береза упала на Сырском Руднике в районе ДК "Рудничный".

Сильный ветер повалил в Липецке 12 деревьев Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Сильный ветер повалил в Липецке 12 деревьевФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Кроме того, в некоторых частях города отключили свет: на улице Фурманова, площади Мира, в районе Сырского Рудника, Казинки, Сокола. К этому утру, 23 сентября, без электричества оставались около 400 человек в Казинке, Новой Жизни, Новоселкино. Аварийные бригады коммунальных служб продолжают работать.

Непогода бушевала и в Липецкой области. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, 1 дерево упало в Ельце, еще по 1 - в Грязинском, Добринском, Чаплыгинском и Усманском районах. Погибших и пострадавших нет. Все деревья убраны.

Сильный ветер повалил в Липецке 12 деревьев Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сильный ветер повалил в Липецке 12 деревьевФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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