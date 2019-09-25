2019-09-25T18:39:09+03:00
Общество

В 2020 году у медиков и воспитателей региона вырастут зарплаты

Власти планируют бороться с низкой оплатой труда в Липецке и области
Юлия КЛЮЕВА
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В 2020 году у медиков и воспитателей региона вырастут зарплатыВ 2020 году у медиков и воспитателей региона вырастут зарплатыФото: С сайта администрации Липецкой области
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В эту среду, 25 сентября, в Задонске состоялось выездное совещание, которое провел губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В нем участвовали представители бизнеса, аграрии, руководители бюджетных организаций. Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся повышения зарплаты в регионе.

Так, глава областной администрации посетил задонское отделение "Липецкоблводоканала". Зарплаты там одни из самых низких в муниципалитете. По информации пресс-службы региональной администрации, работники предприятия также пожаловались губернатору на изношенную технику. Они считают, что техническое перевооружение может повысить производительность труда. Кроме того, это позволило бы получать дополнительный доход за счет оказания платных услуг. Гендиректор компании Антон Симаков добавил, что предприятие страдает из-за незаконных врезок. Хоть и ведется активная работа по их выявлению, такие действия наносят ущерб "Липецкоблводоканалу". Артамонов ответил, что вопрос об обновлении парка техники рассмотрят. А также следует разработать комплекс мер, чтобы увеличить зарплату рабочим.

Затем участники совещания выясняли причины низкой зарплаты, а также решали, как ее поднять. Предприниматели рассказали о проблемах, с которым их приходится сталкиваться. Артамонов на это сказал, что власть готова оказать содействие со своей стороны. А также, что поддерживать будут тех, кто платит налоги и не загрязняет экологию.

Обсуждались и зарплаты бюджетников. Так, с января 2020 года оплату труда повысят воспитателям в детских садах и младшему медперсоналу. По словам губернатора, зарплаты в 10-12 тысяч должны остаться в прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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