В Липецке пешеход перешел на «красный», покусал полицейского и провел два года в бегах

В Липецке переход улицы на «красный» превратился криминальный детективный сериал с нападением на полицию и бегством за границу. А начиналось все вполне буднично. Днем 12 августа 2017 года участковый полиции шел по улице Стаханова по служебным делам. В 11.30 у остановки «Березовая аллея» страж порядка заметил, как некий мужчина переходит проезжую часть на «красный», создавая опасную ситуацию на дороге.

Полицейский в форме подошел к нарушителю, представился и попытался объяснить, что за такое нарушение положен штраф. Но пешеход внезапно начал убегать, и страж порядка погнался за беглецом. Когда полицейский догнал пешехода, тот принялся избивать человека в форме – ударил кулаком в ухо и впился зубами. За действием наблюдали прохожие, которые и оттащили агрессивного пешехода. Вскоре на место прибыл наряд, дебошира задержали и возбудили дело о «применении насилия в отношении представителя власти» – часть 2 статьи 318 УК. Но это было только начало.

Дело быстро расследовали и в сентябре 2017 года оно уже было в суде. Планировалось, что в ноябре-декабре суд вынесет приговор. Но это было только начало. В октябре подсудимый, который все это время был под подпиской о невыезде, внезапно пропал.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина сбежал в Грузию, рассчитывая, что это страна его не выдаст, но не угадал. Тогда в дело, которое началось со светофора, вмешался Интерпол. Беглеца нашли в Тбилиси, и в апреле 2019 года Грузия выдала его России. Мужчину привезли самолетом в Москву, а затем в Липецк.

Спустя два года судебный процесс над 30-летним не судимым мужчиной продолжился. В итоге 500-рублевое нарушение обернулось травмой для полицейского, двумя годами в бегах и 3.5 годами общего режима для пешехода.