Липецкие водители автобусов 85 раз нарушили ПДД

На днях автоинспекторы вместе с дорожниками проверили более 200 водителей пассажирского транспорта. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, они особенно следили, в каком состоянии автобусы выходят на линию, внесены ли в конструкцию изменения без согласования с Госавтоинспекцией. Также автоинспекторы проверяли у шоферов водительские права.

Проверяющие осмотрели 207 автобусов в Липецке и области, а водителей проверили по базам данных. Всего шоферы допустили 85 нарушений правил дорожного движения. В основном, это технические неисправности, а также забывчивость водителей – многие не пристегнулись ремнями безопасности, будучи за рулем, а также не включили внешние световые приборы.

Автоинспекторы проверили 207 автобусов в Липецке и областиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Автоинспекторы обнаружили 10 автобусов вышедших на линию с техническими неисправностями. 5 из них выявили с помощью дымомера. А 4 машины переоборудовали без согласования с ГИБДД.

По всем фактам были составлены материалы, которые направили в регистрационные подразделения для прекращения регистрации. В отношении 11 должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях.

Кстати, согласно статистике, в 2019 году в регионе произошло 62 аварии с участием пассажирских автобусов. В этих ДТП 88 человек получили травмы, а 7 погибли. И одна из причин тому – неудовлетворительное состояние транспорта.