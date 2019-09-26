2019-09-26T15:23:19+03:00
Общество

Липецкие водители автобусов 85 раз нарушили ПДД

Автоинспекторы проверили 207 машин в Липецке и области [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Автоинспекторы проверили 207 автобусов в Липецке и областиАвтоинспекторы проверили 207 автобусов в Липецке и областиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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На днях автоинспекторы вместе с дорожниками проверили более 200 водителей пассажирского транспорта. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, они особенно следили, в каком состоянии автобусы выходят на линию, внесены ли в конструкцию изменения без согласования с Госавтоинспекцией. Также автоинспекторы проверяли у шоферов водительские права.

Проверяющие осмотрели 207 автобусов в Липецке и области, а водителей проверили по базам данных. Всего шоферы допустили 85 нарушений правил дорожного движения. В основном, это технические неисправности, а также забывчивость водителей – многие не пристегнулись ремнями безопасности, будучи за рулем, а также не включили внешние световые приборы.

Автоинспекторы проверили 207 автобусов в Липецке и области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Автоинспекторы проверили 207 автобусов в Липецке и областиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Автоинспекторы обнаружили 10 автобусов вышедших на линию с техническими неисправностями. 5 из них выявили с помощью дымомера. А 4 машины переоборудовали без согласования с ГИБДД.

По всем фактам были составлены материалы, которые направили в регистрационные подразделения для прекращения регистрации. В отношении 11 должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях.

Кстати, согласно статистике, в 2019 году в регионе произошло 62 аварии с участием пассажирских автобусов. В этих ДТП 88 человек получили травмы, а 7 погибли. И одна из причин тому – неудовлетворительное состояние транспорта.

Автоинспекторы проверили 207 автобусов в Липецке и области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Автоинспекторы проверили 207 автобусов в Липецке и областиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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