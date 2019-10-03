В сельских школах под Липецком с родителей собирают продукты

Необычные пожертвования собирают в сельских школах Липецкой области. В некоторых районах родителей просят помочь школьной столовой продуктами, но порой это не всегда выглядит, как просьба.

«Товарищи родители! Необходимо сдать в школьную столовую овощи: картофель – 4 ведра, морковь – 4 кг, капуста – 9 кг, свекла – 2 кг, чеснок – 3 головки».

Такое объявление появилось в школе села Кореневщино Добровского района и вызвало массу споров. Фото опубликовал на своей странице в соцсети депутат облсовета Андрей Трофименков. Запись собрала сотни комментариев, и, как оказалось, многие не видят в таких «поборах» повода для осуждения. Более этого, добровская школа не единственная – практика со сбором продуктов применяется и в других сельских школах и в детских садах.

В СЕЛЕ ЗА ПИТАНИЕ ПРОЩЕ ПЛАТИТЬ ОВОЩАМИ

– Ничего страшного в этом нет, в деревнях такое давно практикуют, – написала липчанка Алла. – Пусть дети со своего огорода продукты едят, а не китайско-турецкое не пойми что.

С этим комментарием многие согласились, рассказали о других похожих случаях. По мнению родителей, в селах, где у большинства есть огороды, проще сдавать на питание продуктами, чем деньгами по 1000 рублей в месяц.

Такое объявление многих не шокирует

Областное управление образования знает об этой практике и чиновники тоже не видят в этом никакого криминала.

– Всем школам области выделяются деньги на питание из областного бюджета, из расчета 20 рублей в день на одного ребенка, – рассказал пресс-секретарь управления образования и науки Липецкой области Александр Прокофьев. – размер родительской доплаты устанавливается отдельно в каждом районе самостоятельно. По нормативному акту в Добровском районе, помимо денег, предусмотрена возможность доплачивать за питание в натуральной форме.

В управлении также отметили, что в соответствии с действующим законодательством родители вправе оказывать спонсорскую помощь школе, но только на добровольной основе.

КТО ПРОСЛЕДИТ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРОДУКТОВ

По сути такой метод оплаты за питание удивляет только городских, а для жителей сел – это рядовая практика. Однако согласны с ней не все.

– Для добровольного пожертвования это объявление выглядит слишком ультимативно, – считает Андрей Трофимменков. – И второй момент – это контроль качества. На продукты, которые закупаются для детей, всегда должен быть сертификат качества, по которому можно проверить поставщика и производителя. Здесь, в случае нештатной ситуации, невозможно будет определить, откуда поступили некачественные продукты.

Теперь предстоит выяснить, добровольно или принудительно собирают с родителей эти продукты, а также кто и как контролирует их качество.