Работники НЛМК примут участие в первом Липецком марафоне

Работники НЛМК, примут участие в первом международном Липецком марафоне, который пройдет 13 октября в областном центре.

Кроме марафонской дистанции 42 км, все желающие могут выбрать забеги на 3, 10 и 21 км. Для детей от 4 до 8 лет будет организован старт на 300 метров, а для детей от 7 до 11 лет - на 600 метров. Каждый преодолевший выбранную дистанцию участник получит медаль и диплом на финише. Победителям вручат ценные призы.

Стать членом «Стальной команды НЛМК» может любой работник предприятия после заполнения заявки на корпоративном портале. Обязательным условием участия в марафоне является наличие оригинала медицинской справки, которую сотрудники комбината могут получить в Новолипецком медицинском центре, а члены их семей - в поликлиниках по месту жительства.

Комбинат подготовил для всех членов «Стальной команды НЛМК» специальный набор корпоративной атрибутики. Помимо этого, у сотрудников есть шанс выиграть призы от программы «Здоровый выбор» для тех, кто пригласит поучаствовать в марафоне наибольшее количество друзей.

Ведущим марафона станет известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. Также на старт соревнований выйдут олимпийские чемпионы и призеры игр, звезды спорта и шоу-бизнеса. Открытие мероприятия в 9-30 на Соборной площади. После забегов планируется концертная программа.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.