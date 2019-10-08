2019-10-08T13:00:44+03:00
Общество

НЛМК повышает эффективность доменной плавки

НЛМК завершил модернизацию системы подачи горячего дутья в доменную печь №3
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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская компания Группы НЛМК, завершил модернизацию системы подачи горячего дутья в доменную печь №3 (ДП-3). Это позволит снизить удельный расход топлива – кокса - для выплавки чугуна на 2% или на 11,5 тыс. тонн в год, что соответствует почти недельной потребности этой печи. Кроме этого модернизация системы сократит эмиссии парниковых газов (СО2) на 37 тыс. тонн в год.

Ежегодный экономический эффект от реализации проекта составит около 65 млн рублей.

Горячее дутье – воздух, обогащенный кислородом и нагретый до температуры 1200оС. Его разогревают с помощью смеси доменного и природного газа в специальных цилиндрических аппаратах - воздухонагревателях, чтобы подать в печь. Горячий воздух позволяет уменьшить расход дорогостоящего кокса.

На доменной печи №3 блок из трех воздухонагревателей имел недостаточную тепловую мощность. Это приводило к увеличению расхода кокса при выплавке чугуна. В рамках проекта к существующим воздухонагревателям ДП-3 с помощью системы воздухопроводов подключили еще два нагревательных аппарата от расположенной рядом и выведенной из эксплуатации в 2010 году доменной печи №2.

«Этот совместный проект энергетиков и доменщиков обеспечит оптимальный и экономичный режим работы доменной печи, которая производит до 15% всего чугуна компании. Это особенно важно в период масштабной реконструкции в доменном и сталеплавильном производствах, которую НЛМК ведет в рамках нового стратегического цикла развития», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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