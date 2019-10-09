Медики санчасти липецкого УМВД пожаловались президенту на низкие зарплаты

Сотрудники «МСЧ МВД России по Липецкой области» написали открытое письмо президенту России. Заявление также адресовано генпрокурору РФ и губернатору Липецкой области. В своем обращении сотрудники медсанчасти пожаловались на низкие зарплаты и тяжелые условия труда.

– Наша заработная плата критически не соответствует условиям указам президента, – говорится в письме. – В учреждении безосновательно издаются указы о снижении стимулирующих выплат, которые мы получали многие годы.

Также медики указывают, что зарплату начисляют несправедливо. Согласно данным в письме, санитарка без квалификации получает значительно больше квалифицированных специалистов. На основании чего сотрудники медсанчасти попросили тщательно и всесторонне рассмотреть данное обращение.

В УМВД России по Липецкой области официально прокомментировали жалобу медиков. По данным ведомства, зарплаты в медсанчасти соответствуют Указу президента, их размер превышает среднюю зарплату по региону.

– В Федеральном казенном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по Липецкой области» выполнение целевых показателей повышения заработной платы медицинского и фармацевтического персонала, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», обеспечено в полном объеме и превышает показатели среднемесячного дохода от трудовой деятельности по городу Липецку, – говорится в официальном сообщении управления.

В УМВД пояснили, что зарплаты сотрудников МСЧ включают в себя оклад, компенсации за вредность и ночные дежурства, премий за интенсивность, высокие показатели, выслугу лет, стаж и другие премиальные. Также есть доплаты за квалификацию по специальности и материальная помощь.

В этом году в учреждении провели документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности, нарушений в начислениях зарплат не нашли. В эту среду, 9 октября, руководство областного УМВД проведет встречу с работниками, которые написали обращение к президенту.