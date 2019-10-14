Липецкая область заняла 4 место в России по стоимости потребительской корзины

По данным службы статистики, в сентябре этого года в Липецкой области снизились цены на 12 продуктов и списка социально значимых. В частности подешевели куры и куриные яйца, черный чай, сахар, пшеничная мука, шлифованный рис, картошка, капуста, лук, морковь и яблоки. При этом магазинах подорожали гречневая крупа – на 4.74%, мороженая рыба – на 2.1% и пшено – на 1.23%. Это связано с повышением отпускных цен поставщиков.

В среднем же общая стоимость социально значимых продуктов в Липецкой области ниже средней по России и по ЦФО. В частности среди 18 областей ЦФО в Липецке самые низкие цены на 5 наименований продуктов, еще по 9 продуктом регион занял 2 и 3 места. Так в Липецкой области самые дешевые в центральном округе куриные яйца, подсолнечное масло, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, морковь и репчатый лук.

В федеральном рейтинге по стоимости минимального набора продуктов Липецкая область заняла 4 место из 85 регионов России. В сентябре стоимость потребительской корзины в нашем регионе составила 3414.19 руб., что на 648.5 руб средней цены по России, которая составляет 4062.7 рублей. В сравнение с концом лета, осенью потребительская корзина в Липецкой области подешевела 99,42 руб. за счет сезонных овощей, свинины, сахара, муки и яблок.

Дешевле продукты только в Мордовии, Саратовской и Пензенской областях. Они обошли Липецкую область благодаря более низким ценам на кур, молоко, сливочное масло, муку, хлеб, рис и картофель. Зато в Липецкой области дешевле говядина, свинина, баранина, рыба, гречка, морковь и яблоки.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в сентябре 2019 года ценовая ситуация в регионе оставалась стабильной.