2019-10-15T14:31:23+03:00
Общество

В Липецке снова заговорили о платных парковках, но закона для них пока нет

Чтобы решить проблему с парковками, чиновникам предложили подвозить друг друга до работы, как в Uber
Лия МУРАДЬЯН
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Появятся ли в Липецке платные парковкиПоявятся ли в Липецке платные парковкиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке застопорился план по введению платных парковок, за которые с размахом взялись в 2016 году. Изначально предполагалось, что паркоматы появятся на многих центральных улицах города уже к осени 2018 года, даже были конкретные адреса. Но дальше обсуждений дело не пошло, все закончилось на том, кто и какую прибыль будет с этого иметь.

И вот теперь в городском парламенте снова заговорили о платных парковках. Речь шла о дворах в спальных районах, которые сплошь заставлены машинами. Председатель департамента Николай Воронин рассказал, что в некоторых микрорайонах предусмотрены подземные парковки и многоэтажные стоянки. Но на всех их не хватит. По данным мэрии сейчас у липчан в личном пользовании 211 000 автомобилей, что на 6.6% больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, особо напряженная обстановка по дворах новых микрорайонов.

– Я часто бываю в Елецком и Университетском, и с ужасом представляю, что там происходит, если случается ЧП, – сказал спикер горсовета Игорь Тиньков. – Нет проезда пожарной машине – легковая еле-еле протискивается. Нам необходимо запретить стоянку на придомовых территориях, остановку – да, разрешить. Естественно, предоставив альтернативу, построить многоярусные парковки.

Николай Воронин привел в пример Бллгород, где специально зауживают дворы, чтобы там невозможно было припарковаться, а с другой стороны дома делают бесплатные парковки с номерами квартир.

– Мы долго говорили о концессии по платным парковкам в центре города. Но концессия, похоже, приказала долго жить! В чем проблема? – спросил Игорь Тиньков.

Представители мэрии пояснили, что так и не пришли к решению о взимании платы.

– Если владелец авто не заплатит, его нельзя оштрафовать, пояснил Воронин. – Такие функции есть только у Москвы пока.

– Уже сейчас на Театральной площади негде машину ставить даже тем, кто там работает. Давайте мы выйдем с законодательной инициативой, чтобы у города были полномочия на соответствующие санкции, предложил Игорь Тиньков. – Если мы не озаботимся этим сейчас, то через год-два мы друг на друге будем стоять.

Некоторые парламентарии предложили ввести для чиновников и депутатов систему по примеру Uber – брать коллег по пути на работу и ехать, например в администрацию, на одной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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