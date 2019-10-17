2019-10-17T13:36:00+03:00
Общество

В Липецке намерены ужесточить правила для баров и пивных магазинов в домах

16 питейных заведений оштрафовали на 3 млн. рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке ужесточат правила для пивныхВ Липецке ужесточат правила для пивныхФото: Лия МУРАДЬЯН
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Мэрия Липецка отчиталась депутатам, как идет борьба с незаконными пивнушками в городе. Как известно, липчане уже второй год жалуются на питейные заведения на первых этажах многоквартирных домов. Чтобы бары и пивные магазины не мешали жильцам, для заведений разработали правила: магазины в домах могут работать только с 9 до 21.00, заведения общепита – с 9 до 23.00; вход обязательно должен быть отдельный, помещение отделано шумоизоляцией и раздельные санузлы для посетителей и персонала.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, за тем, как заведения исполняют правила, следят рабочие группы, предприятия с нарушениями закрывают. По итогу проверок 22 пивных заведения из 320 закрыли, 18 – перестроились из баров в магазины, еще 2 – сменили режим работы. 16 нарушителей оштрафовали почти на 3 млн. рублей.

Начальник городского управления потребительского рынка отметил, что ограничения для пивных могут ужесточить.

– Пивнушки на каждом углу, а там, что только не происходит, – возмутилась депутат Веры Урываева. – Видела сама, как из такой пивнушки вышел окровавленный парень. Пока все это – сотрясание воздуха, надо более жесткие меры принимать. В каждом доме по три пивнушки стало, это уже вышло за грани.

Алексей Ларин пояснил, что с 2017 года регион по закону не может ограничивать в размещении объекты общепита, поэтому их так много и развелось. Но сейчас в Госдуме рассматривают проект, по которому регионы смогут полностью запрещать продажу алкоголя в жилых домах. Кроме этого с 1 января 2020 года вступит запрет на продажу «крафтового» пива, что тоже повлияет на пивной бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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